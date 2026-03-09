Menü Kapat
Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan Kayserispor vurgusu!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'a konuk oldu. Karadeniz devi zorlu karşılaşmayı 3-1 kazanırken, Trabzonsporlu futbolculardan da galibiyet kritikleri geldi.

Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan Kayserispor vurgusu!
Trabzonspor'da Kayserispor analizleri yapıldı. Esasen ise Paul Onuachu, Kayserispor'un performansını vurguladı.

Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan Kayserispor vurgusu!

TRABZONSPOR'DA PAUL ONUACHU'DAN KAYSERİSPOR VURGUSU!

"Bu tür maçlarda önemli olan 3 puanı elde edebilmek. Zor bir deplasman maçındaydık. Kırmızı karttan sonra rakibin de hakkını vermek lazım. Biz de bulduğumuz fırsatları değerlendirdik. Bugün iyi bir oyun ortaya koyduk ve güzel bir galibiyet aldık. Mutlu olduğumu ifade edebilirim. Buraya geldiğimden beri bana 'Kaç gol atacaksın?' diye soruluyor. Her maç olabildiğince fazla sayıda atmaya çalışıyorum. 20 gol kolay bir rakam değil. Bütün takımın hakkını vermek gerekiyor. Onlar da bana büyük yardımda bulundu."

Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan Kayserispor vurgusu!

OLEKSANDR ZUBKOV'DAN 10 KİŞİ DETAYI

"Her rakibe karşı alınan 3 puan önemli. Erken gelen kırmızı kart belki bizim adımıza biraz avantaj olsa da rakibe kırmızı kart sonrası fırsatlar verdiğimiz durumlar da oldu. Aslında kırmızı kart sonrası biraz yavaşladık. Tabii ki kolay değil 10 kişi kalmış bir rakibe karşı odağı koruyarak oynamak. Mutluyuz 3 puanla döndüğümüz için ama bu da bize aynı zamanda mücadele etmemiz gerektiğini gösteriyor."

Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan Kayserispor vurgusu!

STEFAN SAVIC MAÇI DETAYLANDIRDI

"Başlangıçtan itibaren iyi oynadığımız bir maçtı belki de ama başlangıçtan itibaren yine ligde kalma mücadelesi verecek bir rakibe karşı zor bir maç olacağının bilinceydik. Kırmızı kart sonrasında ritmimiz biraz düştü ama sonrasında kazanmasını bildik. Rakibimiz kontra ataklardan fırsatlar bulmaya çalıştı ama önemli olan şey 3 puandı. Şunu hatırlatmak isterim; geçen sefer verdiğim röportajda da şunu ifade etmiştim, ligin ikinci yarısında alınacak her galibiyet ligin ilk yarısındaki alınacak galibiyetlerden daha zor olacak. Çünkü ikinci yarıda takımlar daha da fazla mücadele ediyor."

PAUL ONUACHU BU SEZON KAÇ GOL ATTI?
Yıldız forvet, bu akşamla birlikte 22 gole ulaştı.
