Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun maaşı belli oldu!

Trabzonspor'da Paul Onuachu transferinin maliyeti belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Paul Onuachu için yapılan tüm mali anlaşmalar netleştirildi.

TRABZONSPOR'DA PAUL ONUACHU'YA 2 MİLYON EURO MAAŞ

"Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 2.000.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

TRABZONSPOR'DA TRANSFER SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Bordo mavililerin, takımdan birkaç kişiyi göndermesi ve takviyelere devam etmesi bekleniyor.