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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun maaşı belli oldu!

Trabzonspor'dan Paul Onuachu transferi için bilgilendirme geldi. Karadeniz devi, Paul Onuachu'nun maaşını resmen açıkladı.

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Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun maaşı belli oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 18:54
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 18:54

'da transferinin maliyeti belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Paul Onuachu için yapılan tüm mali anlaşmalar netleştirildi.

TRABZONSPOR'DA PAUL ONUACHU'YA 2 MİLYON EURO MAAŞ

"Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 2.000.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun maaşı belli oldu!

TRABZONSPOR'DA TRANSFER SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Bordo mavililerin, takımdan birkaç kişiyi göndermesi ve takviyelere devam etmesi bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA SIRADAKİ TRANSFER HEDEFİ KİM?
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Fransa'da birkaç futbolcu için görüşmeler gerçekleştiriyor ama henüz net bir anlaşmaya varılamadı.
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ETİKETLER
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#Spor
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