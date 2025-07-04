Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun maaşı belli oldu!

İstanbul
Trabzonspor'dan Paul Onuachu transferi için bilgilendirme geldi. Karadeniz devi, Paul Onuachu'nun maaşını resmen açıkladı.
Trabzonspor'da Paul Onuachu transferinin maliyeti belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Paul Onuachu için yapılan tüm mali anlaşmalar netleştirildi.
"Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 2.000.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."
Bordo mavililerin, takımdan birkaç kişiyi göndermesi ve takviyelere devam etmesi bekleniyor.