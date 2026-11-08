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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 22:30

Trabzonspor'da Reis, 2-0'lık Alanyaspor galibiyetiyle ilgili konuştu! "Gurur duyuyoruz takımımızla"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan Karadeniz ekibinin teknik direktörü Thomas Reis, "Maçı daha erken bitirebilirdik. Ama onun dışında gayet iyi geçen bir maç olduğunu söyleyebilirim. Altıncı galibiyetimiz arka arkaya, yine gol yemeden kazandığımız bir maç" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Trabzonspor'da Reis, 2-0'lık Alanyaspor galibiyetiyle ilgili konuştu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 22:30

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçları oynanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor, Alanya'da karşı karşıya geldi. Trabzonspor, karşılaşmayı ilk yarıda Wagner Pina ve Mohamed Salah'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Trabzonspor'un Alman teknik direktörü Thomas Reis, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Reis, maçın başından itibaren iyi performans gösterdiklerini belirtti.

Trabzonspor'da Reis, 2-0'lık Alanyaspor galibiyetiyle ilgili konuştu! "Gurur duyuyoruz takımımızla"

Karşılaşmada kendileri için eksik kalan tek noktanın ilk yarı itibarıyla daha fazla gol atıp maçın fişini erken çekebilmek olduğunu anlatan Reis, "Maçı daha erken bitirebilirdik. Ama onun dışında gayet iyi geçen bir maç olduğunu söyleyebilirim. Altıncı galibiyetimiz arka arkaya, yine gol yemeden kazandığımız bir maç. Dolayısıyla çok mutluyuz, gurur duyuyoruz takımımızla. Milli aramız var şu an, milli arayla birlikte biraz daha fazla dinlenme fırsatı bulacağız. Ondan sonraki maçımız için yine çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"ARKA ARKAYA BİRÇOK MAÇA ÇIKABİLMEK ÇOK KOLAY DEĞİL"

Sahada savaşan bir oyuncu grubu gördüğünün altını çizen Alman teknik adam, "Benim için belki de en temel şey, en olması gereken şeylerden bir tanesi bu. Ve her zaman aynı mentalite ile çıkmalısınız. Bazen bunu yapabilmek çok kolay değil, çünkü bazen yorgunluk sebebiyle çok fazla odaklanamıyorsunuz. Arka arkaya birçok maça çıkabilmek çok kolay değil." diye konuştu.

Milli ara sonrasındaki sürece de değinen Reis, milli ara sonrasında sakat oyuncuların geri dönmesiyle kadro kalitesinin çok daha iyi olacağını, bunun da final paslarına, golü bulabilmeye ve daha iyi savunma yapmaya yansıyacağını kaydetti.

"DEVAMINI GETİRMEMİZ GEREKİR"

Sezon başındaki beklentiler ve takımın kalitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Reis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük oyuncular, çok büyük isimler, çok kaliteli ve tecrübeli isimler var. Ama kalite tek başına asla yeterli olan bir şey değil. Kalitenin yanına sıkı çalışmayı, en iyi mücadeleyi göstermeyi de eklemeniz gerekir. Birkaç durumda sıkıntı yaşadığımız anlar da oldu bu maçta, elbette bunun üzerine çalışacağız. 6 maçta kazandığımız 18 puan var, şu an 25 puandayız. 25 puan belki ligde kalmak için yeterli puan ama bu kulübün hedeflerini, ulaşmak istediği yerleri biliyorsunuz. Şu an 2. sıradayız ve daha üstler için de savaşmak için mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bu aldığımız puan belki çok iyi ama asla yetmeyecektir. Bunun devamını getirmemiz gerekir."

Açıklamalarında önceki teknik ekibe de parantez açan Reis, bütün puanları kendisinin almadığını, önceki hocanın aldığı puanlarla iyi bir başlangıç yapmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Reis, taraftarların desteğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Taraftarlarımız bizim adımıza her zaman itici bir güç oluyorlar, her zaman destek veriyorlar. İç saha maçlarında taraftarlarımızın önünde o destekle birlikte oynamak gerçekten harika hissettiriyor. Bizim de bazen taraftarlarımıza hediye vermemiz gerekir, bu hediye de 3 puan hediyesi oluyor genelde. Onları da 3 puanla uğurlayabilmek bizim adımıza çok önemli. Bu hediyeyi verebildiğimiz için de ayrıca mutluyuz. İç saha maçlarında, deplasmanda her zaman taraftarlarımıza ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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