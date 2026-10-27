Trabzonspor'da Reis, 4-3'lük Çaykur Rizespor galibiyetini yorumladı! "Takımımın ikinci yarıda mücadelesinden gurur duydum"

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Rize'de karşı karşıya geldi. Trabzonspor, ilk yarısını 2-0 yenik durumda kapattığı karşılaşmayı 4-3 kazandı ve ligdeki puanını 19'a yükseltti.

Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarıyı 2-0 geride tamamladıkları Karadeniz derbisinde oyuncularının ortaya koyduğu performanstan büyük rahatsızlık duyduğunu belirten Reis, devre arasında futbolcularıyla yaptığı konuşmanın takımın ikinci yarıdaki oyununa etki ettiğini anlattı. Çaykur Rizespor'un ilk yarıdaki üstünlüğü hak ettiğini söyleyen Alman teknik adam, ikinci devrede dört gol atarak kazanmalarının takımının mücadele gücünü ortaya koyduğunu ifade etti. Karadeniz derbisini "çılgın bir maç" olarak nitelendiren Thomas Reis, karşılaşmanın ilk yarısında takımını tanıyamadığını söyledi.

İkili mücadelelerde başarısız olduklarını ve pas kalitesinin beklentilerin altında kaldığını ifade eden Reis, "Öncelikle çılgın bir maç olduğunu ifade edebilirim. İlk yarı özelinde konuşacak olursam eğer, ilk yarıda takımımı tanıyamadım aslında. Her şeyimiz eksikti, performansımız eksikti, saha içindeki tutumumuz, davranışımız. Her şeyimiz kötüydü. Her ikili mücadeleyi kaybettik, bütün birebirleri kaybettik, pas kalitemiz çok kötüydü. Kalemize gelen pozisyonlarda golleri yedik" diye konuştu.

"RİZESPOR 2-0 ÖNDE GİRMEYİ HAK ETTİ"

İlk yarıda Çaykur Rizespor'un kendilerinden daha iyi mücadele ettiğini kabul eden Thomas Reis, ev sahibi ekibin soyunma odasına iki farklı üstünlükle gitmesinin hak edilmiş bir sonuç olduğunu söyledi. Reis, "Rizespor devre arasına 2-0 önde girmeyi, bu şekilde önde girmeyi hak etti diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"BU ŞEKİLDE MAÇ KAYBETMEYİ ASLA KABULLENEMEM"

Thomas Reis, devre arasında soyunma odasında oyuncularıyla yaptığı konuşmanın ayrıntılarını da paylaştı. Daha önce oynadıkları karşılaşmalarda genellikle ilk golü bulan taraf olduklarını belirten Reis, ilk kez iki farklı geriye düşmenin takım için önemli bir sınav olduğunu söyledi. Reis, "Soyunma odasında oyuncularımızla yaptığımız konuşmada onlara şunu ifade ettim: 'Bizim için büyük bir fırsat bu' dedim kendilerine. Çünkü oynadığımız bütün maçlarda normalde ilk golleri atan takım hep biz olmuştuk. Ama ilk kez biz geride giriyoruz, aslında farkla geride giriyoruz. Maç kaybedebiliriz dedim onlara ama bu şekilde maçı kaybetmeyi asla kabullenemem" dedi.

"İKİNCİ YARIDA DÖRT GOL ATMAK GALİBİYETİ HAK ETTİĞİMİZİ GÖSTERİYOR"

İkinci yarıda takımının farklı bir görüntü ortaya koyduğunu belirten Thomas Reis, dört golle gelen galibiyetin önemine dikkat çekti. Reis, "Sadece ikinci yarı özelinde dört gol bulabilmek ve böylesi bir deplasmanda dört golle ayrılıyor olmak ve galip gelebilmek, bizim de aslında bu maçı ne kadar hak ettiğimizi gösteriyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

"TAKIMIMIN İKİNCİ YARIDA MÜCADELESİNDEN GURUR DUYDUM"

İki yarı arasında büyük performans farkı bulunduğunu belirten Thomas Reis, ikinci devrede ortaya koydukları mücadele nedeniyle futbolcularını tebrik etti. Reis, "İlk yarı özelinde gerçekten tanıyamadığım bir performans vardı. Ama ikinci yarı ve maçın tamamını düşünecek olursak eğer, takımımızın maçın sonunda, aslında ikinci yarı özelinde gösterdiği tutum ve davranıştan dolayı çok gururlu olduğumu ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.