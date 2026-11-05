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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 23:30

Trabzonspor'da Reis, Freiburg yenilgisini değerlendirdi! "Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum"

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında ağırladığı Almanya temsilcisi Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis, "Aslında burada en azından bir beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Trabzonspor'da Reis, Freiburg yenilgisini değerlendirdi!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 23:30

'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Dev organizasyonda Türkiye'yi temsil eden , 3. hafta maçında sahasında temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, mücadeleyi 1-0'lık skorla kaybederek organizasyondaki ilk yenilgisini yaşadı ve 6 puanda kaldı.

Trabzonspor'da teknik direktör , karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Reis, Freiburg yenilgisini değerlendirdi! "Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum"

Reis, kendisi için özel bir durum olduğunu belirterek "İlk kez mağlubiyet aldıktan sonra burada oturuyorum. Mağlubiyetle birlikte karşınızdayım. İlk 15-20 dakika açıkçası, doğrusunu söylemek gerekirse en iyi performansımızı gösteremedik, en iyi performansımız bu değildi. Çok basit top kayıpları yaptık. İkili mücadeleleri kazanamadık. Kornerden de bir gol yedik açıkçası." dedi.

Trabzonspor'da Reis, Freiburg yenilgisini değerlendirdi! "Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum"

İkinci yarıda ise birbiri için mücadele eden, gol fırsatlarını kovalayan, her şeyini vermeye çalışan bir takım gördüğünü ifade eden Reis, şunları söyledi:

"Aslında burada en azından bir beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Sadece gol bulamadık belki ama onun dışında birçok pozisyonumuzda golü bulabilecek, birçok fırsatımız da vardı. Freiburg açısından değerlendirecek olursak eğer, ikinci yarıda aslında gol fırsatları da çok yoktu. İlk yarı üzerinde de rakibimizin aslında çok fazla bir gol fırsatı olduğunu söyleyemeyiz. Ama günün sonunda maalesef kaybeden taraf biz olduk. Şu an odaklanmamız gereken şey, pazar günü oynayacağımız maç. O maçta elbette yine kazanmak istiyoruz."

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#trabzonspor
#Almanya
#Futbol
#UEFA Konferans Ligi
#Freiburg
#Thomas Reis
#Spor
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