Trabzonspor'da Reis, Gaziantep FK galibiyetini değerlendirdi! "Yine önemli bir maçı kazandık"

Trendyol Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Trabzonspor ile Gaziantep FK, Trabzon'da karşı karşıya geldi. Trabzonspor, mücadeleyi her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve puanını 22'ye yükseltti.

Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Reis, "Gaziantep'e karşı oynamak kolay olmayacaktı elbette ama bazen çok basit top kayıpları yaptık, çok hızlı topu kaybettik. Bulduğumuz fırsatları değerlendiremedik, golü duran topla bulduk. Umuyorum şu an oyuncularımız neden sık sık duran top antrenmanları yaptığımızı, bunun üzerine çalıştığımızı daha iyi görmüşlerdir." dedi.

Golün çok iyi bir dakikada geldiğini anlatan Alman teknik adam, "Soyunma odasına girdikten sonra ikinci yarı öncesinde oyuncularımızla konuştuk. Neleri daha iyi yapabileceğimizi gösterdik. Çok daha iyi bir ikinci yarı oldu bizim adımıza. Yine önemli bir maçı kazandık ve yine gol yemeden kazandık. Bu da bizim adımıza çok önemli bir noktaydı." şeklinde konuştu.

"BAHSETTİĞİMİZ BAŞARI SADECE BENİM BAŞARIM DEĞİL"

Reis, bir gazetecinin Trabzonspor'da ilk 5 maçını kazanan ilk teknik direktör olmasına ilişkin sorusu üzerine "Elbette güzel ama bu bahsettiğimiz başarı sadece benim başarım değil. Ben kendimi bir takım oyuncusu olarak görüyorum. Her zaman bir takımın parçası olarak görüyorum. Eğer ortada bir başarı varsa bu başarı herkesindir. Bütün bileşenlerindir bu etraftaki bütün herkesin başarısıdır bu. Şöyle değerlendirebiliriz. 5 maçta 15 puan aldık. 15 puan alabilecektik maksimum bunu da başardık. Bu elbette çok güzel ama yeterli değil. Fazlasını yapmamız gerekir, devam etmemiz gerekir. Şunu söyleyebilirim aslında özetle. Tarihte yer alabilmek elbette çok güzel ama bunun daha güzeli, bunu devam ettirebilmek, bu başarının hep beraber kazanılmış bir başarı olduğunu bilebilmek." değerlendirmesini yaptı.

"Daha önce de söylemiştim. Buradaki hırslar, buradaki hedefler her zaman çok yüksek." ifadelerini kullanan Reis, "Ben de bununla mücadele etmek zorundayım. Bunu da iyi başarmak durumundayım. Ama elbette şöyle bir şey de var futbolda. Eğer bir hafta kazanırsanız sonraki hafta işleriniz daha da kolaylaşabiliyor. Bunun da elbette tadını çıkarıyoruz ve şunu da eklemeliyim aynı zamanda bu tebriği sadece ben hak etmiyorum tüm takım hak ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.