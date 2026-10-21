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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 17:59

Trabzonspor'da Reis'ten Hearts maçı sözleri! "Her maçı kazanmak istiyoruz"

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın Trabzon'da İskoçya temsilcisi Hearts ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis, tek hedeflerinin her zaman kazanmak olduğunu belirterek, "Bu takımdaysanız Trabzonspor'un hedefinin her zaman kazanmak olduğunu iyi bilmeniz gerekir" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Trabzonspor'da Reis'ten Hearts maçı sözleri!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 17:59

'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden , 2. hafta maçında yarın saat 19.45'te sahasında İskoçya temsilcisi Hearts ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un teknik direktörü , Hearts karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Reis'ten Hearts maçı sözleri! "Her maçı kazanmak istiyoruz"

Hearts'ın son maçında aldığı farklı mağlubiyetin ardından kendisini kanıtlamak isteyeceğini belirten Reis, "Rakibimiz, en son oynadığı maçta aldığı farklı mağlubiyetin bir hata olduğunu bizim maçımızda kanıtlamak isteyecektir. Bunu ispatlamaya çalışacaklardır. Bu, bizim için aslında tehlikeli bir durum. Çünkü böylesine büyük mağlubiyetlerin ardından takımlar elbette bir duruş göstermeye çalışır. Bunlar kolay şeyler değil. Benim de kariyerimde böyle durumlar yaşandı. Benim de 7-0’lık bir mağlubiyetim var" ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin oyun yapısına da değinen Reis, Hearts’ın ’a benzer şekilde bazı bölgelerde rotasyon uygulayabilen güçlü bir takım olduğunu dile getirdi.

Trabzonspor'da Reis'ten Hearts maçı sözleri! "Her maçı kazanmak istiyoruz"

"İLK 11 KARARINI İDMANDAN SONRA VERECEĞİZ"

Takımdaki sakat oyuncuların durumuna ilişkin de bilgi veren Reis, "Yarın Mustafa için sahalara dönüş biraz erken olacaktır. Rizespor maçında Onuachu bizimle olamazsa sonraki maçta bizimle olacak. Basın toplantısının ardından bir antrenman yapacağız. İlk 11 kararını da bu idmandan sonra vereceğiz" diye konuştu.

"KADRODAN MUTLUYUM, ŞİKAYETİM YOK"

Bouchouari ve Mendy’nin Süper Lig kadrosuna eklenip eklenmeyeceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Reis, mevcut kadro yapısından memnun olduğunu ifade etti. Reis, "Önümüzde hala bir zaman var ancak bu değişiklikleri sadece ocak ayında yapabiliyoruz. Ruslan’ın yerine Melih’i kadroya dahil etmiştik. Bu süreçte değişiklik yapmamız mümkün değil. Kadromuzdan mutluyum, bundan dolayı herhangi bir şikayetim yok. Bazı oyuncuların sakatlıkları, diğer oyuncular için fırsat oluşturuyor. Amacımız bütün maçlarda yüksek kaliteyi koruyabilmek. Bu süreçte aramıza genç oyuncuları da katabilirsek çok mutlu oluruz" dedi.

Trabzonspor'da Reis'ten Hearts maçı sözleri! "Her maçı kazanmak istiyoruz"

"TRABZONSPOR'UN HEDEFİ HER ZAMAN KAZANMAKTIR"

Trabzonspor’un mücadele ettiği organizasyonlarda kaç kupa kazanabileceğine yönelik soruya da yanıt veren Reis, takım olarak her karşılaşmaya kazanmak için çıktıklarını vurguladı. 53 yaşındaki teknik adam, "Birçok kupadan bahsediyoruz. Oyunculara baktığımızda her maçı kazanmak istiyoruz. Tek hedefimiz her zaman kazanmak. Bu takımdaysanız Trabzonspor’un hedefinin her zaman kazanmak olduğunu iyi bilmeniz gerekir. ‘Şu kupayı, bu kupayı kazanacağız’ dersek yanlış olur. Elbette bu bize bağlı ancak sakatlık gibi farklı sorunlar yaşamamamız gerekiyor. Her maç bizim için çok önemli ve değerli" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'da Reis'ten Hearts maçı sözleri! "Her maçı kazanmak istiyoruz"

"BAŞARI SAHADAKİ TAKIMIN"

Thomas Reis, bordo-mavili ekibin zorlu bir maç takviminden geçtiğine dikkat çekerek, "Ben birey olarak kendimi ön plana koymuyorum. Bir grubun parçasıyım. Sahada mücadele eden oyuncularımız var ve takımın başarılı olması önemli. Tecrübeli ve genç oyuncularımız bulunuyor. Salah, Fabio ve Onana gibi değerli oyuncularımız var. Yanımda oturan Pina da çok değerli bir oyuncu. Ortada bir başarı varsa bu, sahadaki takımın başarısıdır. Zorlu bir periyottan geçiyoruz ve üç günde bir maç oynuyoruz. Yarın da böyle olacak" ifadelerini kullandı.

"3 PUANI HANEMİZE YAZDIRMAK İSTİYORUZ"

Hearts’ın güçlü bir takım olduğunu ve önde baskı yapmayı tercih ettiğini belirten Reis, rakiplerinin karşılaşmada nasıl bir oyun ortaya koyacağını kestirmenin kolay olmadığını söyledi. Reis, "Son maçta rakibimizin aldığı sonucu biliyoruz. Çok iyi bir takım ve iyi oynamaya çalışıyorlar. Önde baskı yapan bir takım. Yarın nasıl oynayacaklarını bilmiyorum. Rotasyonlar uyguluyorlar. Rakibimiz Beşiktaş’a benzer bir takım. Ev sahibi olduğumuz için umuyorum 3 puan bizim hanemize yazılacak" şeklinde konuştu.

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#trabzonspor
#Futbol
#UEFA Konferans Ligi
#Thomas Reis
#Hearts
#Spor
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