UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, 4. hafta maçında yarın TSİ 23.00'te deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un Alman teknik direktörü Thomas Reis, mücadele öncesinde maçın oynanacağı Bulgarska Armiya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, bordo-mavili taraftarların yarınki karşılaşmada tribünde yer alamayacak olmasıyla ilgili, "Yarın taraftarımızdan yoksun olacağız. Maalesef durum bu şekilde ve şu an bunu değiştiremeyiz. Sanırım bu stadyumda oynanacak ikinci maç ancak Avrupa’daki ilk maç olacak. Gerçekten güzel bir stadyum ve iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Bu takıma ve Alman teknik direktörüne karşı oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Taraftarlarımızın stadyumda olmaması ise üzücü." şeklinde konuştu.

Daha önce Bulgaristan’da görev yapmasının kendisi açısından bir avantaj olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Thomas Reis, şunları söyledi:

"Öncelikle sıcak karşılama için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Buraya geri dönmekten dolayı mutluyum. Açıkçası Bulgaristan futbolunu tanımanın çok büyük bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. Hem Bulgaristan’da hem de Türkiye’de yerel lig maçlarıyla Avrupa maçlarının birbirinden farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü her maçı ayrı ayrı değerlendirmeniz gerekiyor. Bir sonraki aşamaya, örneğin play-off turuna çıktığınızda daha taktiksel maçlar oynayabiliyorsunuz. Burada görev yaptığım dönemde stadyumlarda çok fazla etkileyici atmosferle karşılaşmamıştım. Ancak sanıyorum yarın dolu bir stadyumda, güzel bir atmosferde oynayacağız."

CSKA Sofya Teknik Direktörü Markus Gisdol ile birbirlerini çok iyi tanıdıklarını belirten Thomas Reis, "Markus ile birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Samsunspor’da benden önce çalışma fırsatı bulmuştu. Tarzını ve kişiliğini çok iyi bildiğim bir teknik direktör. Benim gibi iyi bir takım ruhu inşa etmeye çalışıyor. Çalıştırdığı bütün takımlarda her ikili mücadeleyi, her ikili topu kazanmaya çalışan takımlar yaratmak istiyor. Elbette kolay olmayacak. İkimiz adına da zor bir mücadele olacak ancak kendisiyle tekrar karşılaşmayı dört gözle bekliyorum. Tesadüf eseri yazın Türkiye’de tatilde de karşılaşmıştık. Bulgaristan’a da önce ben gelmiştim, benim gelişimden sonra kendisi buraya geldi." diye konuştu.

"HER İKİ TAKIM ADINA DA ÇOK ÖNEMLİ BİR MÜCADELE OLACAK"

Karşılaşmanın her iki takım açısından da önem taşıdığına dikkat çeken Reis, "Rakibimizin de bizim kadar puana ihtiyacı var. Ancak Konferans Ligi’ndeki puan durumuna baktığımızda onların puana biraz daha fazla ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum belki bizim için bir avantaj olabilir. Her iki takım adına da çok önemli bir mücadele olacak. Ludogorets'ten ayrıldığımızda takımı gayet iyi bir durumda bırakmıştık. Şampiyonluk mücadelesinde, zirveye çok yakın bir konumdaydı. Gisdol da CSKA Sofya ile belki zirve mücadelesi verecek." dedi.

Konferans Ligi’ndeki hedeflerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Alman teknik adam, şunları söyledi:

"Konferans Ligi’nde Freiburg’a karşı oynadığımız son maçı kaybettik. İlk yarıda iyi oynadık, belki çok iyi bir oyun ortaya koyamadık ancak ikinci yarıda çok daha iyi oynadığımız, belki kazanmayı, en azından puan almayı hak ettiğimiz bir maç oldu. Geçen sezona ve önceki sezonlara baktığımızda ilk 8 için hangi puanın yeterli olabileceğini değerlendirebiliyoruz. Önümüzdeki üç maçın ikisini kazanabilirsek sanıyorum ilk 8 hedefimize ulaşabileceğimiz bir sezon olacak."