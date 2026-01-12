Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da transfer kritiği: Başkan Ertuğrul Doğan, Oğuz Aydın ve Ahmed Kutucu'nun da olduğu 4 futbolcuyu resmen açıkladı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer süreçlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Esasen ise Fatih Tekke ile önemli görüşmeler yaptıklarını anlatan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un transfer planlamalarından detaylıca bahsetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor'da transfer kritiği: Başkan Ertuğrul Doğan, Oğuz Aydın ve Ahmed Kutucu'nun da olduğu 4 futbolcuyu resmen açıkladı!
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 22:29

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan transfer kritikleri geldi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke'nin başrolde olduğu bir transfer süreci ilerlettiklerini ifade etti ve Karadeniz devi adına çarpıcı bilgiler paylaştı.

Trabzonspor'da transfer kritiği: Başkan Ertuğrul Doğan, Oğuz Aydın ve Ahmed Kutucu'nun da olduğu 4 futbolcuyu resmen açıkladı!

TRABZONSPOR'DA ERTUĞRUL DOĞAN'DAN FATİH TEKKE VE TRANSFER SÖZLERİ

"Fatih Tekke ile transfer görüşmelerine devam ediyoruz. 4 futbolcu için resmi tekliflerimizi yaptık, pazarlıklar devam ediyor. Ayrılıklar olacak. 3-4 yıllık planlamalar var. Basına düştüğü gibi onlarca futbolcuyla görüşmüyoruz. Sosyal medya başta olmak üzere yalan haberler gündemde. Asıl olan, kulüpten yapılan açıklamalardır. Tüm kararlar, hocamızla yapılan planlamayla alınıyor. Kimsenin söylemiyle hareket etmiyoruz. Hocamızın talepleriyle rapor tutuluyor ve üzerine konuşuyoruz. Mali yapılanmayı da düşünüyoruz. Hem genç hem de tecrübeli isimler istiyoruz, potansiyelli futbolcuları takımı kazandırmak ve sonrasında mali girdiye dönüşmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Hocamız sadece Trabzonspor'un başarısını gözetiyor. Aramızda çok iyi bir iletişim var ve iki taraf da birbirine inanıyor. Hepimizin aklında zirve var, bunun için uğraşıyoruz ama mali durumlar da önemli. Şartlar dahilinde en iyi transferleri yapmak istiyoruz. Her yıl üzerine koyarak gideceğimiz bir sistem tasarlıyoruz. Bu sezon genelinde iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Alanyasporlu Maestro ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Asılsız iddialar var. Birkaç gün içerisinde 4 oyuncu özelindeki transfer konuları netleşir diye bekliyoruz, ödeme şekillerini konuşuyoruz. İnşallah bu hafta içerisinde sol bek transferini bitireceğiz. Oğuz Aydın için Sadettin Saran'ı aradım ve kulübün onayıyla oyuncuyla görüştük. Oğuz Aydın Trabzonspor'a gelmek istemediğini bize bildirdi ve konu kapandı. Ahmed Kutucu için de kulübünden izin alarak bir görüşme gerçekleştirdik ve Galatasaray'ın zorunlu satın alma talebi var. Şu an net bir şey yok. Transferde hata yapmak istemiyoruz, böyle bir alternatifimiz de yok. Bu süreçlerde genel olarak başarılı olduğumuza inanıyoruz ve bu dönemi de hatasız bitirmek istiyoruz."

Trabzonspor'da transfer kritiği: Başkan Ertuğrul Doğan, Oğuz Aydın ve Ahmed Kutucu'nun da olduğu 4 futbolcuyu resmen açıkladı!

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA HANGİ OYUNCULARA RESMİ TEKLİF GELMİŞTİ?
Christ Inao Oulai, Arseniy Batagov ve Wagner Pina'ya teklif gelmiş ama başkan Ertuğrul Doğan kabul etmemişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de yıldız hücumcu transferi: Ocak ve Haziran aylarında iki taksitlik ödeme!
Galatasaray'da rüya transfer: Victor Osimhen sonrasında çıta en tepeye!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.