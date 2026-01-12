Trabzonspor'da transfer kritiği: Başkan Ertuğrul Doğan, Oğuz Aydın ve Ahmed Kutucu'nun da olduğu 4 futbolcuyu resmen açıkladı!

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan transfer kritikleri geldi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke'nin başrolde olduğu bir transfer süreci ilerlettiklerini ifade etti ve Karadeniz devi adına çarpıcı bilgiler paylaştı.

TRABZONSPOR'DA ERTUĞRUL DOĞAN'DAN FATİH TEKKE VE TRANSFER SÖZLERİ

"Fatih Tekke ile transfer görüşmelerine devam ediyoruz. 4 futbolcu için resmi tekliflerimizi yaptık, pazarlıklar devam ediyor. Ayrılıklar olacak. 3-4 yıllık planlamalar var. Basına düştüğü gibi onlarca futbolcuyla görüşmüyoruz. Sosyal medya başta olmak üzere yalan haberler gündemde. Asıl olan, kulüpten yapılan açıklamalardır. Tüm kararlar, hocamızla yapılan planlamayla alınıyor. Kimsenin söylemiyle hareket etmiyoruz. Hocamızın talepleriyle rapor tutuluyor ve üzerine konuşuyoruz. Mali yapılanmayı da düşünüyoruz. Hem genç hem de tecrübeli isimler istiyoruz, potansiyelli futbolcuları takımı kazandırmak ve sonrasında mali girdiye dönüşmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Hocamız sadece Trabzonspor'un başarısını gözetiyor. Aramızda çok iyi bir iletişim var ve iki taraf da birbirine inanıyor. Hepimizin aklında zirve var, bunun için uğraşıyoruz ama mali durumlar da önemli. Şartlar dahilinde en iyi transferleri yapmak istiyoruz. Her yıl üzerine koyarak gideceğimiz bir sistem tasarlıyoruz. Bu sezon genelinde iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Alanyasporlu Maestro ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Asılsız iddialar var. Birkaç gün içerisinde 4 oyuncu özelindeki transfer konuları netleşir diye bekliyoruz, ödeme şekillerini konuşuyoruz. İnşallah bu hafta içerisinde sol bek transferini bitireceğiz. Oğuz Aydın için Sadettin Saran'ı aradım ve kulübün onayıyla oyuncuyla görüştük. Oğuz Aydın Trabzonspor'a gelmek istemediğini bize bildirdi ve konu kapandı. Ahmed Kutucu için de kulübünden izin alarak bir görüşme gerçekleştirdik ve Galatasaray'ın zorunlu satın alma talebi var. Şu an net bir şey yok. Transferde hata yapmak istemiyoruz, böyle bir alternatifimiz de yok. Bu süreçlerde genel olarak başarılı olduğumuza inanıyoruz ve bu dönemi de hatasız bitirmek istiyoruz."