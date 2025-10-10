Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Trabzonspor'dan borç açıklaması ve Uğurcan Çakır detayı!

Trabzonspor, güncel borç durumuna dair bilgilendirme yaptı. Karadeniz devi, sürecin olumluya gittiğini aktardı ve Uğurcan Çakır detayını paylaştı.

Trabzonspor'dan borç açıklaması ve Uğurcan Çakır detayı!
Burak Ayaydın
10.10.2025
10.10.2025
'da an itibarıyla güncel miktarı olarak; 4,255 milyar TL duyuruldu. Ayrıca da bordo mavililer, 1.4 milyar TL değerinde transfer gelirinin de bilanço için kullanılacağını belirtti.

Trabzonspor'dan borç açıklaması ve Uğurcan Çakır detayı!

TRABZONSPOR'DAN KAP AÇIKLAMASI

"Şirketimizin 31 Ağustos 2025 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanmıştır. Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, enflasyon muhasebesi dolayısıyla nakit çıkışı gerektirmeyecek 2,9 milyar TL ve dönen varlıklar kaleminde bulunan 3,048 milyar TL tutarlarındaki kalemler netleştirildiğinde, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla şirketimizin net borç tutarının 4,255 milyar TL olduğu görülecektir. Ayrıca, ’ın transfer işlemi dolayısıyla şirketimiz Eylül 2025 döneminde yaklaşık 1,4 milyar TL gelir elde etmiştir. Bu tutar da doğrudan şirketimizin borçlarının ödemesinde kullanılacaktır."

Trabzonspor'dan borç açıklaması ve Uğurcan Çakır detayı!

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR UĞURCAN ÇAKIR'I NE KADAR BEDELLE GÖNDERMİŞTİ?
Galatasaray; vergiler dahil olmak üzere, 33+3 milyon Euroluk transfer yatırımı gerçekleştirmişti.
