Trabzonspor'dan taraftarlarına çağrı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'dan taraftarlarına 2026-2027 sezonu kombine biletleri için çağrı geldi. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Şimdi tribündeki yerini erkenden al, yazılacak hikayenin en yakın tanığı ol" ifadelerine yer verildi.

ekiplerinden 'dan taraftarlarını yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Bordo-mavililer, 2026-2027 sezonu kombinelerinin satışa sunulduğunu bildirdi.

Trabzonspor, 2026-2027 sezonu kombinelerinin satışa sunulduğunu duyurdu ve taraftarlara destek çağrısında bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarlara çağrıda da bulunuldu. Trabzonspor'un açıklamasında "Birlikte yürüdüğümüz bu yolda, yeni sezonun ilk adımını siz atıyorsunuz. Kombinelerimizin satışa sunulmasıyla başlayan bu yolculukta, kulübüne destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni sezonda Avrupa kupaları ve uzun lig maratonu olduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın da vurguladığı gibi Trabzonspor, taraftarıyla anlam bulur, taraftarıyla büyür. Bu birliktelik sahaya yansıdığında ortaya çıkan güç, oyunun akışını da sezonun kaderini de değiştirir. Biz hazırız. Planımızla, inancımızla ve hedeflerimizle yeni sezona yürüyoruz. Şimdi tribündeki yerini erkenden al, yazılacak hikayenin en yakın tanığı ol."

