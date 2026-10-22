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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 16:29

Trabzonspor'dan transfer çıkarması! Ertuğrul Doğan açıkladı

Süper Lig ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için harekete geçen Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'dan taraftarı heyecanlandıracak çok net transfer mesajı geldi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Trabzonspor'dan transfer çıkarması! Ertuğrul Doğan açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 16:29

Trabzonspor Kulübü Başkanı , katıldığı canlı yayın programında hem sezondaki hedeflere hem de yaklaşan ara transfer dönemine dair dikkat çeken açıklamalara imza attı. Bordo-mavili kulübün hem 'de hem de Avrupa kupalarında zirveyi hedeflediğini vurgulayan Doğan, teknik direktör ’in raporu doğrultusunda nokta atışı takviyeler yapacaklarını belirtti.

Trabzonspor'dan transfer çıkarması! Ertuğrul Doğan açıkladı

"HOCAMIZIN TALEPLERİNİ EKSİKSİZ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Transfer çalışmalarında izleyecekleri yol haritasını detaylandıran Başkan Doğan, scout ekibinin hazırladığı raporların teknik heyete sunulduğunu ifade etti. Taraftarların içini rahatlatacak ifadeler kullanan Doğan, şunları kaydetti:

"Yurt içi ve yurt dışı raporlama ekibimizin hazırladığı kapsamlı raporlar var. Bu raporları Thomas Reis ve ekibine iletiyoruz ve ardından geri dönüşler alıyoruz. Taraftarımızın aklında hiçbir soru işareti kalmasın. Devre arası için hocamızdan gelen her talebi değerlendireceğiz. Kim gerekiyorsa onu alacağız. Tabii ki 'alacağız' kelimesi bazen yanlış anlaşılıyor; kulüplerin de oyuncuları bırakması gerekiyor. Devre arası transfer döneminin zorluklarının farkındayız; ancak biz isteğimizi net bir şekilde belli edip şartları sonuna kadar zorlayacağız. Elimizden gelen ne varsa yapacağız, taraftarımıza bunun sözünü verebiliriz."

Trabzonspor'dan transfer çıkarması! Ertuğrul Doğan açıkladı

"BİZİ ZİRVEYE TAŞIYACAK İSİMLERİ KADROYA KATACAĞIZ"

Takım uyumunu bozmadan, doğrudan sonuca gidecek oyunculara odaklandıklarını belirten Doğan, transferde aceleci veya plansız hareket etmeyeceklerinin altını çizdi. Kendi yönetim anlayışlarında teknik heyet onayının şart olduğunu vurgulayan başkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizi zirveye taşıyacak isimler kimse, onları renklerimize bağlayacağız. Elbette yönetim olarak bizim aklımızda da bazı isimler var ancak Thomas Reis'in izni ve onayı olmadan asla isim vermeyiz. Alternatif olarak önerdiğimiz başka isimler de bulunuyor. Fakat burada takım uyumu da büyük önem taşıyor; iyi giden bir yapıyı da kesinlikle bozmamak gerekiyor."

Trabzonspor'dan transfer çıkarması! Ertuğrul Doğan açıkladı

Yapılan son hamlelerin ve yıldız isimlerin uyum sürecine de değinen Doğan, “Örneğin Fabinho transferi bile zaman zaman unutulur gibi oldu ama o son Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı forması giymiş, çok büyük bir karakter. Henüz fiziksel olarak tam hazır değil ancak ilerleyen haftalarda çok daha iyi bir seviyeye gelecektir. Andre Onana da tıpkı onun gibi kalitesini kanıtlamış çok değerli bir isim” diyerek sözlerini tamamladı.

Trabzonspor'dan transfer çıkarması! Ertuğrul Doğan açıkladı
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#Futbol
#trendyol süper lig
#ertuğrul doğan
#Thomas Reis
#Trabzonspor Kulübü
#Fabinho
#Spor
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