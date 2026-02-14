Trabzonsporlu Andre Onana için transfer kararını duyurdular!

Kategoriler
Trabzonspor'daki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Andre Onana, bonservisinin bulunduğu Manchester United yönetiminden geçer not alamadı. Esasen ise Premier Lig temsilcisi, Andre Onana'nın takımdan tamamen ayrılmasına karar verdi.
Yıldız eldiveni sezon başında kiralayan Trabzonspor'un, uygun bir bonservis süreci oluşması halinde devreye girmesi ve Andre Onana'yı kalıcı olarak transfer etmesi bekleniyor.
Trabzonspor ile şu ana kadar 18 maça çıkan Andre Onana, 4 müsabakayı gol yemeden tamamlamıştı.