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 | Burak Ayaydın

Trabzonsporlu Denis Draguş'a teklif var! Transfer için resmi açıklama geldi

Trabzonspor'un forvetlerinden Denis Draguş'a, ülkesi Romanya'dan talip var. Karadeniz ekibinde ikinci planda kalan Draguş için FCSB resmen devrede, işte detaylar.

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Trabzonsporlu Denis Draguş'a teklif var! Transfer için resmi açıklama geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 21:26
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 21:30

Trabzonspor'da bekleneni veremeyen Denis Draguş için FCSB devreye girdi. Romanya basınına açıklamalarda bulunan kulüp sahibi Gigi Becali, Denis Draguş'u FCSB için oynarken görmek istediklerini ifade etti.

TRABZONSPORLU DENIS DRAGUŞ İÇİN FCSB'DEN 2.5 MİLYON EURO

Romanya basını FCSB için Denis Draguş'un çok önemli bir hamle olduğunu belirtirken, ayrıca da transfer için 2.5 milyon Euro civarında bir teklif olacağını açıkladı. Halihazırda Trabzonspor tarafından yedekte tutulan Draguş, Karadeniz ekibinin de onayıyla önümüzdeki yaz ülkesine dönecek gibi duruyor.

DENIS DRAGUŞ'UN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Bordo mavili formayla bu sezon 20 maça çıkan Rumen hücumcu, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Denis Drăguș - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

Sıkça Sorulan Sorular

RUMEN GOLCÜ TRABZONSPOR'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Karadeniz ekibi, Denis Draguş için Standard Liege'e 1.7 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
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#trabzonspor
#trabzonspor
#Transfer Haberleri
#denis draguş
#FCSB
#Spor
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