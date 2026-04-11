Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonsporlu yıldızlar tek bir noktaya odaklandı: "Derbi sonrası..."

Trabzonspor, geçen haftadaki Galatasaray galibiyetinin ardından bugün Alanyaspor'a konuk oldu ve 1-1 berabere kaldı. Trabzonsporlu yıldızlar, Akdeniz'deki puan kaybı sonrasında takım olarak aynı noktaya dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 21:10
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 21:10

takımında beraberlik kritiği yapıldı. Esasen ise , Wagner Pina ve Mathias Lovik; bordo mavililer adına genel gidişatı değerlendirdi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Trabzonsporlu futbolcular Ozan Tufan, Wagner Pina ve Mathias Lovik, takımın beraberlikle sonuçlanan maçının ardından genel gidişatı ve performansı değerlendirdi.
Ozan Tufan, maçın iyi başladığını ancak gol yedikten sonra oyundan düştüklerini, taraftarlardan özür dilediklerini belirtti.
Wagner Pina, buldukları şansları değerlendiremediklerini ve rakibin iyi hazırlandığını ifade etti.
Mathias Lovik, 1 puanın kendilerini mutlu etmediğini, üçüncü bölge ve savunmada hatalar yaptıklarını söyledi ve Başakşehir maçında kazanmak istediklerini ekledi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
OZAN TUFAN'DAN 'DERBİ SONRASI' DETAYI!

"Öncelikle iyi başladığımız bir maçtı. Oyun kontrolü elimizdeydi. Hazırlandığımız, çalıştığımız her şey olumlu şekilde sahaya yansıyordu. Golü bulduk. Akabinde golü yedik, doğal olarak oyundan düştük. Böyle anlarda reaksiyon vermemiz lazımdı, veremedik. Sakatlarımız var, önemli oyuncularımız bizimle olmadı.

Derbiden sonra böyle maçları duygu olarak yaşamak lazım. Bugün o duygunun altındaydık. O bizim canımızı acıttı. Üzdüğümüz için taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Umarım bundan sonraki dönemde maçları en iyi şekilde 3'er puan ala ala gideriz."

WAGNER PINA DA DERBİDEKİ FUTBOLU HATIRLATTI

"Bu maçın zor olacağını biliyorduk. İyi oynadığımız bir maçın ardından burada da güzel bir maç çıkarmak istedik. Bulduğumuz şansları değerlendirseydik kazanabilirdik. Rakibimiz bize iyi hazırlanmıştı. Haklarını vermek gerekir. Biz bulduğumuz fırsatları değerlendirseydik kazanabilirdik."

MATHIAS LOVIK'TEN KISACA MAÇ ANALİZİ

"1 puan bizi mutlu etmez asla. Her maça 3 puan için çıkıyoruz. Üçüncü bölge ve savunmada hatalar sonucu 1 puanla ayrıldık bu maçtan. Kulübede olduğumda oyuna girmeyi bekliyorum. Girince en iyisini vermek istiyorum. Geçen haftadan sonra bugün işler istediğimiz gibi gitmedi ama Başakşehir maçında kazanmak istiyoruz."

ETİKETLER
#Futbol
#trabzonspor
#Ozan Tufan
#Wagner Pina
#Mathias Lovik
#Beraberlik Kritiği
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.