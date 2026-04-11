Trabzonspor takımında beraberlik kritiği yapıldı. Esasen ise Ozan Tufan, Wagner Pina ve Mathias Lovik; bordo mavililer adına genel gidişatı değerlendirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Trabzonsporlu yıldızlar tek bir noktaya odaklandı: "Derbi sonrası..." Trabzonsporlu futbolcular Ozan Tufan, Wagner Pina ve Mathias Lovik, takımın beraberlikle sonuçlanan maçının ardından genel gidişatı ve performansı değerlendirdi. Ozan Tufan, maçın iyi başladığını ancak gol yedikten sonra oyundan düştüklerini, taraftarlardan özür dilediklerini belirtti. Wagner Pina, buldukları şansları değerlendiremediklerini ve rakibin iyi hazırlandığını ifade etti. Mathias Lovik, 1 puanın kendilerini mutlu etmediğini, üçüncü bölge ve savunmada hatalar yaptıklarını söyledi ve Başakşehir maçında kazanmak istediklerini ekledi.

OZAN TUFAN'DAN 'DERBİ SONRASI' DETAYI!

"Öncelikle iyi başladığımız bir maçtı. Oyun kontrolü elimizdeydi. Hazırlandığımız, çalıştığımız her şey olumlu şekilde sahaya yansıyordu. Golü bulduk. Akabinde golü yedik, doğal olarak oyundan düştük. Böyle anlarda reaksiyon vermemiz lazımdı, veremedik. Sakatlarımız var, önemli oyuncularımız bizimle olmadı.

Derbiden sonra böyle maçları duygu olarak yaşamak lazım. Bugün o duygunun altındaydık. O bizim canımızı acıttı. Üzdüğümüz için taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Umarım bundan sonraki dönemde maçları en iyi şekilde 3'er puan ala ala gideriz."

WAGNER PINA DA DERBİDEKİ FUTBOLU HATIRLATTI

"Bu maçın zor olacağını biliyorduk. İyi oynadığımız bir maçın ardından burada da güzel bir maç çıkarmak istedik. Bulduğumuz şansları değerlendirseydik kazanabilirdik. Rakibimiz bize iyi hazırlanmıştı. Haklarını vermek gerekir. Biz bulduğumuz fırsatları değerlendirseydik kazanabilirdik."

MATHIAS LOVIK'TEN KISACA MAÇ ANALİZİ

"1 puan bizi mutlu etmez asla. Her maça 3 puan için çıkıyoruz. Üçüncü bölge ve savunmada hatalar sonucu 1 puanla ayrıldık bu maçtan. Kulübede olduğumda oyuna girmeyi bekliyorum. Girince en iyisini vermek istiyorum. Geçen haftadan sonra bugün işler istediğimiz gibi gitmedi ama Başakşehir maçında kazanmak istiyoruz."