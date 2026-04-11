Trabzonsporlu yıldızlar tek bir noktaya odaklandı: "Derbi sonrası..."

Trabzonspor takımında beraberlik kritiği yapıldı. Esasen ise Ozan Tufan, Wagner Pina ve Mathias Lovik; bordo mavililer adına genel gidişatı değerlendirdi.
"Öncelikle iyi başladığımız bir maçtı. Oyun kontrolü elimizdeydi. Hazırlandığımız, çalıştığımız her şey olumlu şekilde sahaya yansıyordu. Golü bulduk. Akabinde golü yedik, doğal olarak oyundan düştük. Böyle anlarda reaksiyon vermemiz lazımdı, veremedik. Sakatlarımız var, önemli oyuncularımız bizimle olmadı.
Derbiden sonra böyle maçları duygu olarak yaşamak lazım. Bugün o duygunun altındaydık. O bizim canımızı acıttı. Üzdüğümüz için taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Umarım bundan sonraki dönemde maçları en iyi şekilde 3'er puan ala ala gideriz."
"Bu maçın zor olacağını biliyorduk. İyi oynadığımız bir maçın ardından burada da güzel bir maç çıkarmak istedik. Bulduğumuz şansları değerlendirseydik kazanabilirdik. Rakibimiz bize iyi hazırlanmıştı. Haklarını vermek gerekir. Biz bulduğumuz fırsatları değerlendirseydik kazanabilirdik."
"1 puan bizi mutlu etmez asla. Her maça 3 puan için çıkıyoruz. Üçüncü bölge ve savunmada hatalar sonucu 1 puanla ayrıldık bu maçtan. Kulübede olduğumda oyuna girmeyi bekliyorum. Girince en iyisini vermek istiyorum. Geçen haftadan sonra bugün işler istediğimiz gibi gitmedi ama Başakşehir maçında kazanmak istiyoruz."