Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı! Bordo-mavililerde 8 eksik

Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor, yarın saat 18.30'da Alanya'da karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Alanyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenmanla tamamladı.

TRABZONSPOR'UN KADROSUNDA 8 EKSİK

Müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, karşılaşma için Alanya'ya gitti. Karadeniz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Cihan Çanak, Aral Şimşir, Tim Jabol-Folcarelli, Ruslan Malinovskyi, Franculino Dju , Arseniy Batagov ve Okay Yokuşlu ile antrenman eksiği olan Onuralp Çevikkan kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Trabzonspor'un 20 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Fabinho, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Muhammed Salah, Noah Saviolo, Umut Nayir, Ali Habeşoğlu, Paul Onuachu