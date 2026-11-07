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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 18:55

Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı! Bordo-mavililerde 8 eksik

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 18.30'da deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak Alanya'da giden bordo-mavililerin kamp kadrosu da belli oldu. Karadeniz temsilcisinde 8 oyuncu maç kadrosuna dahil edilmedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı! Bordo-mavililerde 8 eksik
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 18:55

'de heyecan 11. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde ile , yarın saat 18.30'da 'da karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Alanyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün 'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı! Bordo-mavililerde 8 eksik

TRABZONSPOR'UN KADROSUNDA 8 EKSİK

Müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, karşılaşma için Alanya'ya gitti. Karadeniz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Cihan Çanak, Aral Şimşir, Tim Jabol-Folcarelli, Ruslan Malinovskyi, Franculino Dju , Arseniy Batagov ve Okay Yokuşlu ile antrenman eksiği olan Onuralp Çevikkan kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Trabzonspor'un 20 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Fabinho, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Muhammed Salah, Noah Saviolo, Umut Nayir, Ali Habeşoğlu, Paul Onuachu

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#trabzonspor
#Futbol
#trendyol süper lig
#Alanya
#mehmet ali yılmaz tesisleri
#corendon alanyaspor
#Spor
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