Trabzonspor'un başına talih kuşu kondu! Yıldız oyuncu 30 milyon euro'ya gidiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ligde zirvedeki Galatasaray'ın 5 puan gerisinde şampiyonluk yarışı veren bordo-mavililer, kadrosunu güçlendirmek için birçok oyuncuyla görüşme gerçekleştiriyor.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda transfer operasyonunu yürüten Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu ve Mathias Lovik kadroya katılan yeni isimler olmuştu. Öte yandan Karadeniz temsilcisinde; Danylo Sikan, Denis Draguş, Serdar Saatçı ve Arif Boşluk ile yollar ayrılmıştı.

30 MİLYON EURO'LUK PİYANGO

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da kadrodaki oyunculara gelen tekliflerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor'da 19 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai'ye başta Türkiye olmak üzere Avrupa'dan teklifler varken yeni bir gelişme de Ukraynalı savunma oyuncusu Arseniy Batagov ile ilgili yaşandı.

Geçtiğimiz sezonun başında Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımından 1,83 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Batagov, gösterdiği performansla camianın beğenisini kazanmıştı.

Ligin öne çıkan stoperlerinden biri haline gelen Batagov için çok sayıda kulüp sıraya girmiş durumda. Bu doğrultuda oyuncuyla ilgilenen son takımın Premier Lig ekiplerinden Bournemouth olduğu iddia edildi.

TRANSFERDE KIRAN KIRANA PAZARLIK

İngiliz ekibinin, Batagov transferi için kapıyı 20 milyon euro'dan açtığı belirtildi. Trabzonspor'un yüksek beklentisi dolayısıyla yapılan görüşmelerde Bournemouth'un teklifini 28 milyon euro'ya kadar çıkardığı ifade edildi.

Trabzonspor'un 23 yaşındaki stoper için 30 milyon euro talep ettiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Pazarlıkların kısa sürede tamamlanması halinde Batagov'un İngiltere yolunu tutması bekleniyor.

Trabzonspor'da sezonun geri kalanında tamamı ilk 11'de olmak üzere 22 maçta forma giyen Batagov, bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

BATAGOV TRANSFERİ İNGİLTERE'DE MANŞETLERDE

Öte yandan İngiliz basını da Bournemouth'un Batagov'a olan ilgisini manşetlere taşıdı. Yapılan haberlerde Trabzonspor'un, oyuncu için Benfica'dan gelen 22, Nottingham Forest'ten gelen 12 ve Lazio'dan gelen 12 milyon euro'luk teklifleri reddettiği belirtildi.