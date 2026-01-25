Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Trabzonspor'un başına talih kuşu kondu! Yıldız oyuncu 30 milyon euro'ya gidiyor

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da yıldız oyunculara gelen transfer tekliflerinin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak bordo-mavililerin başarılı savunmacısı Arseniy Batagov'a Premier Lig'in önemli kulüplerinden birinin talip olduğu ve İngiliz ekibinin genç futbolcu için 30 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor'un başına talih kuşu kondu! Yıldız oyuncu 30 milyon euro'ya gidiyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 12:01

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ligde zirvedeki Galatasaray'ın 5 puan gerisinde şampiyonluk yarışı veren bordo-mavililer, kadrosunu güçlendirmek için birçok oyuncuyla görüşme gerçekleştiriyor.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda transfer operasyonunu yürüten Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu ve Mathias Lovik kadroya katılan yeni isimler olmuştu. Öte yandan Karadeniz temsilcisinde; Danylo Sikan, Denis Draguş, Serdar Saatçı ve Arif Boşluk ile yollar ayrılmıştı.

Trabzonspor'un başına talih kuşu kondu! Yıldız oyuncu 30 milyon euro'ya gidiyor

30 MİLYON EURO'LUK PİYANGO

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da kadrodaki oyunculara gelen tekliflerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor'da 19 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai'ye başta Türkiye olmak üzere Avrupa'dan teklifler varken yeni bir gelişme de Ukraynalı savunma oyuncusu Arseniy Batagov ile ilgili yaşandı.

Geçtiğimiz sezonun başında Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımından 1,83 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Batagov, gösterdiği performansla camianın beğenisini kazanmıştı.

Ligin öne çıkan stoperlerinden biri haline gelen Batagov için çok sayıda kulüp sıraya girmiş durumda. Bu doğrultuda oyuncuyla ilgilenen son takımın Premier Lig ekiplerinden Bournemouth olduğu iddia edildi.

Trabzonspor'un başına talih kuşu kondu! Yıldız oyuncu 30 milyon euro'ya gidiyor

TRANSFERDE KIRAN KIRANA PAZARLIK

İngiliz ekibinin, Batagov transferi için kapıyı 20 milyon euro'dan açtığı belirtildi. Trabzonspor'un yüksek beklentisi dolayısıyla yapılan görüşmelerde Bournemouth'un teklifini 28 milyon euro'ya kadar çıkardığı ifade edildi.

Trabzonspor'un 23 yaşındaki stoper için 30 milyon euro talep ettiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Pazarlıkların kısa sürede tamamlanması halinde Batagov'un İngiltere yolunu tutması bekleniyor.

Trabzonspor'da sezonun geri kalanında tamamı ilk 11'de olmak üzere 22 maçta forma giyen Batagov, bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

Trabzonspor'un başına talih kuşu kondu! Yıldız oyuncu 30 milyon euro'ya gidiyor

BATAGOV TRANSFERİ İNGİLTERE'DE MANŞETLERDE

Öte yandan İngiliz basını da Bournemouth'un Batagov'a olan ilgisini manşetlere taşıdı. Yapılan haberlerde Trabzonspor'un, oyuncu için Benfica'dan gelen 22, Nottingham Forest'ten gelen 12 ve Lazio'dan gelen 12 milyon euro'luk teklifleri reddettiği belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Omar Marmoush sesleri! Sarı-lacivertliler transfer harekatını başlattı
Beşiktaş'a Nijeryalı forvet! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.