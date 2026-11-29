Trendyol Süper Lig'de heyecan 13. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Göztepe ile Trabzonspor, yarın saat 19.00'da İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Göztepe ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği taktik antrenmanla tamamladı. Bordo-mavililer, antrenmanın ardından Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla İzmir'e hareket etti.

TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU NETLEŞTİ

İzmir'e giden Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Dju, Batagov, Folcarelli ve Okay Yokuşlu kadroda yer almazken, uzun süren sakatlığını geride bırakan Ruslan Malinovskyi kafileye dahil edildi.

Trabzonspor'un Göztepe maçı kamp kadrosunda; Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Fabinho, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Muhammed Salah, Noah Saviolo, Cihan Çanak, Umut Nayir, Ali Habeşoğlu, Paul Onuachu yer aldı.