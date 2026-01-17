Trabzonspor'un Kocaelispor kadrosu belli oldu! 5 oyuncu kadroda yer almadı

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Kocaelispor ile Trabzonspor, yarın saat 17.00'de Kocaeli'de karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamlayan Trabzonspor'da 21 kişilik kamp kadrosu da belli oldu.

5 OYUNCU KADRODA YER ALMADI

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Savic, Baniya, Visca'nın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Onuachu ile takımdan ayrılması gündemde olan Sikan, kamp kafilesinde yer almadı.

Trabzonspor'un 21 kişilik Kocaelispor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Onuralp Çakıroğlu.