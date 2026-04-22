Trabzonspor'un Samsunspor maçı kadrosu belli oldu! 3 oyuncu kadroda yer almadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının heyecanı yaşanıyor. Kupada sonucu merakla beklenen çeyrek final eşleşmesinde Samsunspor ile Trabzonspor, yarın saat 18.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak.

Samsunspor-Trabzonspor karşılaşmasına doğru geri sayım sürerken konuk ekip Trabzonspor'un maç öncesi kamp kadrosu da belli oldu. Konuyla ilgili bordo-mavililerden açıklama geldi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov ve Edin Visca, Samsun'a giden kafilede yer almadı.

Trabzonspor'un Samsunspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Salih Malkoçoğlu, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Paul Onuachu, Umut Nayir