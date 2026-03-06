Trabzonspor'un Süper Lig'deki farklı hücum hattı: Zirvedeler!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trabzonspor Süper Lig'de yüksek tempolu oyunlar oynarken, Paul Onuachu gibi yıldızları da kafa golleriyle öne çıktı. Esasen ise bordo mavililer, Süper Lig'in en çok kafa golü atan 3 oyuncusunu kadrosunda bulunduruyor.
Paul Onuachu | 7 Gol
Felipe Augusto | 4 Gol
Umut Nayir | 4 Gol (Konyaspor'da attığı gollerden sonra Trabzonspor'a transfer oldu.)
Fatih Tekke yönetiminde istikrarlı performanslar sergileyen Trabzonspor, 24 hafta sonunda 51 puan toplamış ve lig tablosunda 3. sırada konumlanmıştı.