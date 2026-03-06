Trabzonspor'un Süper Lig'deki farklı hücum hattı: Zirvedeler!

Trabzonspor Süper Lig'de yüksek tempolu oyunlar oynarken, Paul Onuachu gibi yıldızları da kafa golleriyle öne çıktı. Esasen ise bordo mavililer, Süper Lig'in en çok kafa golü atan 3 oyuncusunu kadrosunda bulunduruyor.

SÜPER LİG'DE EN ÇOK KAFA GOLÜ ATAN 3 FUTBOLCU

Paul Onuachu | 7 Gol

Felipe Augusto | 4 Gol

Umut Nayir | 4 Gol (Konyaspor'da attığı gollerden sonra Trabzonspor'a transfer oldu.)

TRABZONSPOR SÜPER LİG'DE 3. SIRADA

Fatih Tekke yönetiminde istikrarlı performanslar sergileyen Trabzonspor, 24 hafta sonunda 51 puan toplamış ve lig tablosunda 3. sırada konumlanmıştı.