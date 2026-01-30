Trabzonspor'un yeni transferi Umut Nayir'den ilk sözler!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında, Antalyaspor ve Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'un yeni transferlerinden Umut Nayir, karşılaşma sonrasında bordo mavililerdeki ilk röportajını verdi.

TRABZONSPOR'DA UMUT NAYİR'DEN İLK SÖZLER

"Transfer süreci çok hızlı gelişti. Galip gelseydik çok daha keyifli olurdu benim adıma. Ancak lig uzun maraton. Trabzonspor'da güzel bir hikâye yazılıyor. Bu hikâyenin devamı için stabil kalmalıyız. Top bizdeyken sakin olmalıyız. Hocamız da devre arasında söyledi. Ancak ikinci yarı daha iyi iş çıkardık. Pozisyonlara da girdik ama sonuç alamadık. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Genç bir takımız. Burada güzel bir hikâye yazılıyor. Yıllardan beri Trabzonspor taraftarı takımını büyük bir tutkuyla destekliyor. Şimdi de desteklerinizi bekliyoruz. Onların desteği bizi daha da yüceltecektir."

ARSENIY BATAGOV'DAN MAÇ KRİTİKLERİ

"Bizim açımızdan zor bir maçtı. Hata yaptık, hatamızın sonucunda rakibimiz golü buldu. Ama ikinci yarı iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Çok da fırsatlar bulduk. Penaltıyı da atabilseydik belki işler bizim adımıza çok farklı olacaktı. Üzgünüz ama aslında iyi bir maç çıkardık. Lig çok uzun bir yarış, önümüzdeki maçlar bizim için daha iyi olacak."

CHIBUIKE NWAIWU GALİBİYETİN KAÇTIĞINI SÖYLEDİ

"Futbol böyle bir oyun. 3 sonuca da açık. 3 puana aslında çok yakındık. 3 puanı alabilmek için her şeyi de yaptık ama bugün maalesef olmadı."