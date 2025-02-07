Transferi iptal olan Allan Saint-Maximin'den taraftara dikkat çeken mesaj!

Sezon başında Fenerbahçe'ye kiralık olarak katılan ve ara transfer döneminde Napoli'ye transferi son anda gerçekleşmeyen yıldız futbolcu Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.

Maximin'DEN TARAFTARA MESAJ!

Maximin sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede "Şaka yapmak için geri dönmedim. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim, her şeyi görüyorum. Bana güvenin, sizin için savaşacağım" dedi.

SON ÇALIŞMADA TAKIMLA BERABERDİ!

Sarı-lacivertli ekibin son maçında kadroda yer almayan 27 yaşındaki futbolcu, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Saint-Maximin, idman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak Fenerbahçe taraftarına seslendi. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'ye bu sezon 3 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.