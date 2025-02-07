Transferi iptal olan Allan Saint-Maximin'den taraftara dikkat çeken mesaj!

Adana
Sezon başında Fenerbahçe'ye kiralık olarak katılan ve ara transfer döneminde Napoli'ye transferi son anda gerçekleşmeyen yıldız futbolcu Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.
Maximin sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede "Şaka yapmak için geri dönmedim. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim, her şeyi görüyorum. Bana güvenin, sizin için savaşacağım" dedi.
Sarı-lacivertli ekibin son maçında kadroda yer almayan 27 yaşındaki futbolcu, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Saint-Maximin, idman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak Fenerbahçe taraftarına seslendi. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'ye bu sezon 3 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.