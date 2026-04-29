Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakasının oynanacağı tarih ve stadyum belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bugün (29 Nisan 2026) yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sezonu Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakasına Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu ev sahipliği yapacak. Heyecanla beklenen karşılaşma, 24 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak.
TFF tarafından daha önce 22 Mayıs Cuma günü oynanacağı açıklanan final müsabakasının tarihi, yapılan son değerlendirmeler neticesinde 24 Mayıs Pazar olarak revize edildi. Bu değişiklik, futbolseverlerin maça katılımını kolaylaştırmak ve final atmosferini hafta sonuna yaymak amacıyla gerçekleştirildi.
Süper Lig yolundaki zorlu maratonda Play-Off heyecanı şu takvimle ilerleyecek:
|Aşama
|Tarih
|Not
|1. Tur
|7 Mayıs Perşembe
|2. Tur
|11 Mayıs Pazartesi
|İlk Maçlar
|15 Mayıs Cuma
|Rövanşlar
|BÜYÜK FİNAL
|24 Mayıs Pazar
|Konya
Konya Büyükşehir Stadyumu, modern altyapısı ve yüksek kapasitesiyle bir kez daha kritik bir finale ev sahipliği yapacak. 42 bin kişilik stadyum, Süper Lig'e çıkacak son ekibin belirleneceği bu tarihi gece için kapılarını futbolseverlere açacak.
TFF, Nesine 3. Lig 1-2. Grup Play-Off Finalinin 16 Mayıs Cumartesi gününe; Nesine 3. Lig 3-4. Grup Play-Off Finalinin ise 17 Mayıs Pazar gününe alındığını açıkladı.