Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bugün (29 Nisan 2026) yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sezonu Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakasına Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu ev sahipliği yapacak. Heyecanla beklenen karşılaşma, 24 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakasının oynanacağı tarih ve stadyum belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakasının Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 24 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacağını duyurdu. 2025-2026 sezonu Trendyol 1. Lig Play-Off Finali 24 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak. Müsabakaya Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu ev sahipliği yapacak. Play-Off 1. Tur 7 Mayıs Perşembe, 2. Tur ilk maçları 11 Mayıs Pazartesi, rövanşları 15 Mayıs Cuma günü oynanacak. Konya Büyükşehir Stadyumu 42 bin kişilik kapasiteye sahip.

TARİH GÜNCELLENDİ

TFF tarafından daha önce 22 Mayıs Cuma günü oynanacağı açıklanan final müsabakasının tarihi, yapılan son değerlendirmeler neticesinde 24 Mayıs Pazar olarak revize edildi. Bu değişiklik, futbolseverlerin maça katılımını kolaylaştırmak ve final atmosferini hafta sonuna yaymak amacıyla gerçekleştirildi.

PLAY-OFF TAKVİMİ

Süper Lig yolundaki zorlu maratonda Play-Off heyecanı şu takvimle ilerleyecek:

Aşama Tarih Not 1. Tur 7 Mayıs Perşembe 2. Tur 11 Mayıs Pazartesi İlk Maçlar 15 Mayıs Cuma Rövanşlar BÜYÜK FİNAL 24 Mayıs Pazar Konya

KONYA ÜÇÜNCÜ KEZ EV SAHİBİ

Konya Büyükşehir Stadyumu, modern altyapısı ve yüksek kapasitesiyle bir kez daha kritik bir finale ev sahipliği yapacak. 42 bin kişilik stadyum, Süper Lig'e çıkacak son ekibin belirleneceği bu tarihi gece için kapılarını futbolseverlere açacak.

NESİNE 3. LİG PLAY-OFF FİNALİNİN TARİHİ DE DEĞİŞTİ

TFF, Nesine 3. Lig 1-2. Grup Play-Off Finalinin 16 Mayıs Cumartesi gününe; Nesine 3. Lig 3-4. Grup Play-Off Finalinin ise 17 Mayıs Pazar gününe alındığını açıkladı.