Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakasının oynanacağı tarih ve stadyum belli oldu!

Trendyol 1. Lig Play-Off Finali'nin 24 Mayıs Pazar günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacağı duyuruldu. Kritik mücadele, Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımı belirleyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bugün (29 Nisan 2026) yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 sezonu Final müsabakasına Medaş Büyükşehir Stadyumu ev sahipliği yapacak. Heyecanla beklenen karşılaşma, 24 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakasının Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 24 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacağını duyurdu.
2025-2026 sezonu Trendyol 1. Lig Play-Off Finali 24 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak.
Müsabakaya Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Play-Off 1. Tur 7 Mayıs Perşembe, 2. Tur ilk maçları 11 Mayıs Pazartesi, rövanşları 15 Mayıs Cuma günü oynanacak.
Konya Büyükşehir Stadyumu 42 bin kişilik kapasiteye sahip.
TARİH GÜNCELLENDİ

tarafından daha önce 22 Mayıs Cuma günü oynanacağı açıklanan final müsabakasının tarihi, yapılan son değerlendirmeler neticesinde 24 Mayıs Pazar olarak revize edildi. Bu değişiklik, futbolseverlerin maça katılımını kolaylaştırmak ve final atmosferini hafta sonuna yaymak amacıyla gerçekleştirildi.

PLAY-OFF TAKVİMİ

Süper Lig yolundaki zorlu maratonda Play-Off heyecanı şu takvimle ilerleyecek:

AşamaTarihNot
1. Tur7 Mayıs Perşembe
2. Tur11 Mayıs Pazartesiİlk Maçlar
15 Mayıs CumaRövanşlar
BÜYÜK FİNAL24 Mayıs PazarKonya

KONYA ÜÇÜNCÜ KEZ EV SAHİBİ

Konya Büyükşehir Stadyumu, modern altyapısı ve yüksek kapasitesiyle bir kez daha kritik bir finale ev sahipliği yapacak. 42 bin kişilik stadyum, Süper Lig'e çıkacak son ekibin belirleneceği bu tarihi gece için kapılarını futbolseverlere açacak.

NESİNE 3. LİG PLAY-OFF FİNALİNİN TARİHİ DE DEĞİŞTİ

TFF, Nesine 3. Lig 1-2. Grup Play-Off Finalinin 16 Mayıs Cumartesi gününe; Nesine 3. Lig 3-4. Grup Play-Off Finalinin ise 17 Mayıs Pazar gününe alındığını açıkladı.

