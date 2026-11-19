Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında maçlar 21 Kasım Cumartesi, 22 Kasım Pazar ve 23 Kasım Pazartesi günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla bu haftaki mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 12. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
21 Kasım 2026 Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Halil Umut Meler
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Galatasaray - Samsunspor: Ali Şansalan
19.00 Kocaelispor - Fenerbahçe: Kadir Sağlam
22 Kasım 2026 Pazar
13.30 Erzurumspor FK - Göztepe: Alper Akarsu
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Davut Dakul Çelik
16.00 Konyaspor - Beşiktaş: Çağdaş Altay
19.00 Trabzonspor - Eyüpspor: Gürcan Hasova
23 Kasım 2026 Pazartesi
20.00 İstanbul Başakşehir FK - Çorum FK: Direnç Tonusluoğlu