Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Haftanın öne çıkan maçlarında düdük çalacak isimler ve maç programı şu şekilde:
20:00 | Çaykur Rizespor - Kocaelispor: Mehmet Türkmen
13:30 | Eyüpspor - Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay
16:00 | Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam
20:00 | Konyaspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13:30 | Kayserispor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
16:00 | Gaziantep FK - Trabzonspor: Çağdaş Altay
20:00 | Beşiktaş - Göztepe: Ozan Ergün
20:00 | Fatih Karagümrük - Samsunspor: Oğuzhan Çakır
20:00 | Fenerbahçe - Kasımpaşa: Yasin Kol