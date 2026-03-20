Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe - Beşiktaş ve Trabzonspor - Galatasaray derbi tarihleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözülmeye başladığı kritik düzlüğe girilirken, futbolseverlerin merakla beklediği 28. hafta programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmen duyuruldu.

Mart ayındaki milli aranın hemen ardından oynanacak olan ve zirve yarışındaki dengeleri kökten değiştirmesi beklenen haftanın ana odağı, İstanbul’un iki devini karşı karşıya getirecek olan büyük derbi oldu.

PAZAR AKŞAMI KADIKÖY’DE DEV RANDEVU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun paylaştığı takvime göre, haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Nisan 2026 Pazar günü Ülker Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Milli takımın Dünya Kupası Play-Off rotasındaki yoğun mesaisinin ardından lige verilecek bu hızlı dönüşte, hem liderlik mücadelesi veren takımların kondisyonu hem de sakatlık dönüşleri belirleyici rol oynayacak. Şampiyonluk adaylarının hata yapma lüksünün kalmadığı bu haftada, derbinin yanı sıra alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalar da 3-6 Nisan tarihleri arasına yayılarak futbolseverlere dört günlük bir maraton sunacak.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK VİRAJ

Zirve takibini sürdüren Galatasaray, Trabzonspor ve zirve ortakları için bu hafta sadece bir derbi haftası değil, aynı zamanda psikolojik üstünlüğü ele geçirme fırsatı anlamı taşıyor. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki 90 dakika, sadece iki takımın puanını değil, averaj ve ikili averaj hesaplarını da doğrudan etkileyecek güçte. Federasyonun belirlediği takvime göre 3 Nisan Cuma günü başlayacak olan futbol şöleni, 6 Nisan Pazartesi akşamı oynanacak kapanış mücadelesiyle tamamlanacak ve ligin son düzlüğüne girilmiş olacak.