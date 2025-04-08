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 | Emir Yücel

Trendyol Süper Lig’de kaleci savaşı! İki ezeli rakip de talip oldu

Süper Lig’in sonlarına doğru yaklaşırken şampiyonluk yarışı iyice kızışmış durumda. Son 8 maçın kaldığı ligde puan farkı 3’e indi. Önümüzdeki sezon için de şimdiden kadro planlaması yapan kulüpler oyuncu arayışlarına girdi. Galatasaray sezon sonunda ayrılması beklenen Fernando Muslera’nın yerine Lyon’un kalecisi Lucas Perri’yi kadrosuna katmak isterken Fenerbahçe de oyuncu için girişimlerde bulundu.

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Trendyol Süper Lig’de kaleci savaşı! İki ezeli rakip de talip oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 11:19

Galatasaray, ligde sezonun bitmesine 8 hafta kala şampiyonluk yarışını önde götürürken, ezeli rakibi Fenerbahçe ise yarışı 3 puan geriden takip ediyor. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarını garantileyen her iki takım da transfer çalışmalarına hız verdi.

Trendyol Süper Lig’de kaleci savaşı! İki ezeli rakip de talip oldu

Sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılması beklenen başarılı file bekçisi Muslera’nın yerine, Lyon’un kalecisi Lucas Perri’yi transfer etmek için görüşmelere başlandı.

Trendyol Süper Lig’de kaleci savaşı! İki ezeli rakip de talip oldu

FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRDİ!

Galatasaray’ın kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı Perri için 6 milyon Euro bütçe ayırdığı da gündeme geldi. Brezilya basınında yer alana habere göre; Fenerbahçe’nin de Brezilyalı kaleciye üç yıllık sözleşme önerdiği ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Trendyol Süper Lig’de kaleci savaşı! İki ezeli rakip de talip oldu

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Ocak 2024'te 3 milyon 250 bin Euro karşılığında Botafogo'dan transfer edilen Perri'nin 10 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor. 27 yaşındaki Brezilyalı kalecinin Lyon ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Trendyol Süper Lig’de kaleci savaşı! İki ezeli rakip de talip oldu

Başarılı file bekçisini Galatasaray mı Fenerbahçe mi kadrosuna katacak? Bu sorunun cevabı önümüzdeki günlerde netleşecek.

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#Lucas Perri
#Spor
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