Tribünlerde 'istifa' kavgası! Fenerbahçe taraftarı yumruk yumruğa birbirine girdi

05 Ocak 2025 21:59 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 22:01

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1'le geçerek zirve ile olan puan farkını 8'e indirdi. Maçta durumun 1-1'e geldiği sekansta tribünlerden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için istifa sesleri yükseldi. Durumu itiraz eden başka bir grupla Ali Koç aleyhine slogan atan taraftarlar kavga etti.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynadığı maçta, kendi sahasında Hatayspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.

Maçın henüz başında sahaya çıkan takımların anonsu yapılırken, tribünlerden yönetimi hedef alan protestolar yükseldi. Taraftarlar, "Yönetim istifa!" sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Fenerbahçe​ taraftarları, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarda, karşılaşma öncesinde stadyuma "Ali Koç​ istifa​" yazılı pankart sokmaya çalıştıklarını, pankartların güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadığını öne sürdü.

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDE YUMRUK YUMRUĞA KAVGA!

En-Nesyri'nin golüyle Fenerbahçe'nin öne geçtiği müsabakada ardından Hatayspor​'un golüyle skor 1-1 oldu ve tepkiler bir kez daha arttı ve "Yönetim istifa" tezahüratları devam etti.

Protestocu gruplara diğer taraftarlar ise tepki gösterdi. Okul Açık tribününde taraftarlar yumruk yumruğa birbirine girdi. Araya giren polis ise kavgayı güçlükle ayırdı.