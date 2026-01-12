Menü Kapat
 Burak Ayaydın

TÜGVA GENÇLİG 2026'nın tanıtımı yapıldı ve yıldızlar karmasıyla özel gösteri maçı düzenlendi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından tasarlanan Liseler Arası Futbol Turnuvası GENÇLİG 2026'nın tanıtımı gerçekleştirildi. Volkswagen Arena'da yapılan tanıtım törenine, futbol camiasından çok sayıda kişi ve davetli katıldı.

TÜGVA GENÇLİG 2026'nın tanıtımı yapıldı ve yıldızlar karmasıyla özel gösteri maçı düzenlendi
Burak Ayaydın
12.01.2026
12.01.2026
TÜGVA GENÇLİG 2026'nın açılışında gösteri maçı yapıldı. Teknik direktörlüğünü Hikmet Karaman'ın üstlendiği kırmızı takımda Bilal Erdoğan, Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Osman Aşkın Bak, Necati Ateş, Mehmet Topal, İbrahim Hacıosmanoğlu, Emir Dağlı, Hasan Kabze, Hakan Bahadır, Tuncay Şanlı ve Selçuk Şahin oynarken; Rıza Çalımbay yönetimindeki beyaz takımda ise İbrahim Beşinci, Volkan Demirel, Serdar Aziz, Enes Eminoğlu, Mesut Özil, Ümit Karan ve İlker Yağcıoğlu gibi isimler yer aldı. Karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Gençlik ve Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik organizasyonu, gençlerin spora yönlendirilmesi için önemli. Lise çağındaki sporcularla organize edilen bu çalışma için TÜGVA'ya ve sponsorlarına, katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Biz özellikle de sporun kitleleri hareketlendiren, birleştirici, iyileştirici gücüne inanıyoruz. Özellikle de çağımızda gençlerimizi tehdit eden, başta dijital bağımlılık olmak üzere uyuşturucu bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutmak için de herkesi spor tesislerine davet ediyoruz. Spor yapmalarını arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi nedeniyle Türkiye'de bir spor tesisi devrimi yaşanmıştır. Camiaların bizlere çok büyük katkısı oldu. Dolayısıyla sporun bu gücünü kullanmamız lazım ve spor her zaman doğru yöne yönlendiren ve milletimizi birleştiren bir etken. Milli takımımızın da Dünya Kupası elemeleri var. İnşallah onları da geçerek Dünya Kupası'na katılacaklar. Yürekten inanıyoruz. Bu milletimizi sevindiren en önemli şeylerden biri. Bütün gençleri maçlara, spora, turnuvaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜGVA GENÇLİG 2026'nın tanıtımı yapıldı ve yıldızlar karmasıyla özel gösteri maçı düzenlendi

BİLAL ERDOĞAN'DAN BİNLERCE ÖĞRENCİ VURGUSU

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, 60 bin lise öğrencisinin müsabakalarda mücadele etmesini hedeflediklerini söyledi ve "Bugün GENÇLİG 2026'nın tanıtımını yapıyoruz. Geçen sene çok başarılı bir şekilde organize edildi. 20 binin üzerinde lise öğrencisi Türkiye'nin her tarafında futbol turnuvalarında yarıştı. Bu sene TÜGVA'nın her çalışmasında olduğu gibi daha iyisini daha büyük katılımlısını hedefliyoruz ve yaklaşık 60 bin lise öğrencisinin bu sene gençlik müsabakalarında yarışmasını bekliyoruz. Bu senenin bir farklılığı var. Futbol kulüplerimizin izleyicileri, scoutları da turnuvaları takip ediyor. Dolayısıyla bu turnuvalara katılan yıldız adayı kardeşlerimizin futbolda yükselmeleri için de bir fırsat olacak. Biz öncelikle bugün burada bu etkinliğimizi destekleyen bütün kulüp yöneticilerimize, şu anda oynayan ve geçmişte oynamış olan yıldız sporcularımıza, Montella hocamıza, sayın bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle futbolun, bizi birleştiren, aramızdaki farklılıkları aşmamızı sağlayan, bu milletin kardeşliğini çok ciddi şekilde temsil eden bir alan olduğunu da hatırlama fırsatı olsun diyorum." açıklamalarını yaptı.

TÜGVA GENÇLİG 2026'nın tanıtımı yapıldı ve yıldızlar karmasıyla özel gösteri maçı düzenlendi

TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU DA SAYIYA DİKKAT ÇEKTİ

Federasyonun da olduğu organizasyonda konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Öncelikle Bilal bey bu etkinliklere büyük destek veriyor. Teşekkür ediyorum. Bu sene 60 bin gencimiz oynayacak müsabakalarda. Tabii bu çok önemli. Hem milli takım hocaları hem de kulüp başkanları da zaten bu işin içinde. 60 bin gencin içinden 60 gencimizi çıkarabilirsek, Türk futboluna çok büyük katkısı olur. Zaten son zamanlarda hepiniz takip ediyorsunuz. Buradaki temiz futbol hareketinden dolayı takımlarımızdan birçok oyuncu gitti ama alttan gelen genç çocuklara bakıyorsunuz, yurt dışına transferi olanlar da var içinde. Demek ki gençliğe, gençlere önem vermemiz lazım. Hem federasyon olarak, hem sivil toplum kuruluşları olarak, hem de kulüplerimiz olarak, bu gençlerin içinden ne kadar yıldızı bulursak; o kadar büyük bir görev yapmış oluruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum." mesajlarını verdi.

TÜGVA GENÇLİG 2026'nın tanıtımı yapıldı ve yıldızlar karmasıyla özel gösteri maçı düzenlendi

TÜGVA'DA BAŞKAN İBRAHİM BEŞİNCİ'DEN GENÇLERE DAVET

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Bizler inşallah sahada rekabetin, tribünde kardeşliğin, kalplerde dostluğun kazandığı bir turnuvanın başlangıcını bugün yapıyoruz. Birçok futbolcumuz bu anlamlı projeye katkı sağlamak üzere buraya geldi. Türkiye geneli liseler arası futbol turnuvamızı başlatıyoruz. Burada tabii bu yılın mottosu unutulmaz derdimiz; davamız olan Filistin'e destek, şehitlerimize rahmet. Dolayısıyla bu etkinlikle beraber inşallah Türkiye hattında dört bir tarafında sekiz ay boyunca önce illerde finaller, sonra bölge finalleri, devamında da Türkiye finali gerçekleşecek. Burada üç büyük spor kulübü başkanımıza da bilhassa çok teşekkür ediyorum. Bölge finallerinde scout ekipleri gelerek yetenekli futbolcuları inşallah spor hayatına kazandırmış olacaklar. Bizler de Türkiye Gençlik Vakfı olarak, Türkiye'nin gençliği olarak, gençlerin enerjisini, sporun birleştirici gücüyle bir araya getirerek ülkemize faydalı, sağlıklı, yaşama faydalı, kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bir projeyle önümüzdeki yıllara imza atacağız. Burada geçen yıl yaklaşık 20 bin öğrencimizi ağırladık. Önümüzdeki yıl 60 bin öğrencimizi ağırlamayı hedefliyoruz. Bütün genç kardeşlerimizi bu anlamlı projeye davet ediyoruz. Ben bilhassa tekrardan çok teşekkür ediyorum. Katkı sağlayan bütün büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

TÜGVA GENÇLİG 2026'nın tanıtımı yapıldı ve yıldızlar karmasıyla özel gösteri maçı düzenlendi

VOLKAN DEMİREL DE SPORU ÖNE ÇIKARDI

Gösteri maçı sonrasında açıklamalar yapan Volkan Demirel, "Derdimiz gençlere spor yaptırmak. Bu sadece futbolla kısıtlı değil. Benim kızım da voleybol oynuyor. Fiziksel özeliklerimiz neye uygunsa ona uygun dalı seçerek spor yapmamız gerektiğini savunuyorum ben. Çünkü spor insana kişilik, öz güven ve karakter kazandırır." sözlerini sarf etti.

TÜGVA GENÇLİG 2026'nın tanıtımı yapıldı ve yıldızlar karmasıyla özel gösteri maçı düzenlendi

ARDA TURAN'DAN 'BİRLEŞTİRİCİ GÜÇ' DETAYI

Etkinliğin önemine değinen Arda Turan, "Hatırlamamız gereken değerler var, bu bir oyun. Fair play ruhu içerisinde bu oyunun birleştirici gücünü hatırlamamız gerekiyor. Bugün o yüzden çok güzel bir gün." yaklaşımında bulundu.

TÜGVA GENÇLİG 2026'nın tanıtımı yapıldı ve yıldızlar karmasıyla özel gösteri maçı düzenlendi

EMRE BELÖZOĞLU ORGANİZASYONUN MİSYONUNA DEĞİNDİ

Düzenlenen etkinliğin gençler için öneminden bahseden Emre Belözoğlu "Bizim için burada olmak, TÜGVA'nın desteklediği turnuvada liseli gençlere örnek olabilmek, çok önemli. İnşallah gençlerimiz için bu güzel bir örnek olur. Gençlerimizi spora alıştırmak, onların sporla korunmasını sağlamak, bence devletimizin de bu anlamdaki bir projesi. Bizim de bu noktada çorbada bir nebze tuzumuz olduysa, ne mutlu bize." diyerek hislerini paylaştı.

ORGANİZASYON NASIL İLERLEYECEK?
Sporu yaymayı hedefleyen GENÇLİG'in, her yıl daha da kapsamlı bir hale gelmesi ve sporcular için yeni bir yapılanma süreci oluşturması bekleniyor.
#Spor
#Spor
