Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Tümer Metin Ali Koç'a meydan okudu! "Fenerbahçe'de 7 sezon oldu"

Tümer Metin'den Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrasında flaş açıklamalar geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a net bir mesaj veren Tümer Metin, ayrıca Jose Mourinho için de eleştirilerde bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tümer Metin Ali Koç'a meydan okudu!
KAYNAK:
tv100
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 12:49

Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından Kale Arkası'nda değerlendirmeler yapan Tümer Metin, Ali Koç'la ilgili olay sözler söyledi. Ayrıca da Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu süreci eleştiren Tümer Metin, sadece taraftarın haklı olduğunu belirtti.

TÜMER METİN'DEN FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'A NET MESAJ

Kayserispor beraberliğiyle ilgili konuşan Tümer Metin, "Bugün tek bir suçsuz var, o da Fenerbahçe taraftarı. Her şeye rağmen gidip takımı desteklemekten vazgeçmiyorlar. Bir taraftar grubu bu kadar sınanmaz! Mourinho muhabire sordurmadı ama ben soruyorum, çoluk çocuğa nasıl puan kaybediyorsun? Kayserispor, oyuna 3 tane 20 yaş altı futbolcu soktu! Bu saatten sonra ancak Galatasaray şampiyon olur, şimdiden hayırlı olsun. Ali Koç ile ilgili olarak da '7 sezon şampiyon olamazsan Fenerbahçe'den gidersin' demek gerekir. Artık gitmeli." ifadelerini kullandı.

Tümer Metin Ali Koç'a meydan okudu! "Fenerbahçe'de 7 sezon oldu"

Sıkça Sorulan Sorular

ALİ KOÇ NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?
Fenerbahçe'ye büyük vaatlerle gelen Ali Koç, hala hiç şampiyonluk yaşayamadı ve genel olarak kötü bir performans gösterdi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İrfan Can Kahveci'ye güle güle: Fenerbahçe'de ayrılık resmiyet kazandı!
Trabzonspor'dan Simon Banza transferinde ters köşe: Fatih Tekke'den şaşırtan karar!
ETİKETLER
#ali koç
#jose mourinho
#Fenerbahçe Takımı
#tümer metin
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.