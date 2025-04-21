Tümer Metin Ali Koç'a meydan okudu!

Tümer Metin'den Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrasında flaş açıklamalar geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a net bir mesaj veren Tümer Metin, ayrıca Jose Mourinho için de eleştirilerde bulundu.

Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından Kale Arkası'nda değerlendirmeler yapan Tümer Metin, Ali Koç'la ilgili olay sözler söyledi. Ayrıca da Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu süreci eleştiren Tümer Metin, sadece taraftarın haklı olduğunu belirtti.

TÜMER METİN'DEN FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'A NET MESAJ

Kayserispor beraberliğiyle ilgili konuşan Tümer Metin, "Bugün tek bir suçsuz var, o da Fenerbahçe taraftarı. Her şeye rağmen gidip takımı desteklemekten vazgeçmiyorlar. Bir taraftar grubu bu kadar sınanmaz! Mourinho muhabire sordurmadı ama ben soruyorum, çoluk çocuğa nasıl puan kaybediyorsun? Kayserispor, oyuna 3 tane 20 yaş altı futbolcu soktu! Bu saatten sonra ancak Galatasaray şampiyon olur, şimdiden hayırlı olsun. Ali Koç ile ilgili olarak da '7 sezon şampiyon olamazsan Fenerbahçe'den gidersin' demek gerekir. Artık gitmeli." ifadelerini kullandı.