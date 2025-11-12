Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Tunçay Şanlı yeniden Fenerbahçe'de! "Camiamıza hayırlı olsun"

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'nın yeniden kulüp bünyesine döndüğünü duyurdu. "Camiamıza hayırlı olsun" denilen açıklamada Şanlı'nın Futbol Akademisi bünyesinde 'Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü' olarak göreve başladığı aktarıldı.

Tunçay Şanlı yeniden Fenerbahçe'de!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
13:32
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
13:40

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Tuncay Şanlı, yeniden kulüp bünyesine girdi. Bu kez bambaşka bir görevle geri dönen Şanlı'nın 'Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü' olarak Futbol Akademisi bünyesinde göreve başladığı duyuruldu.

Tunçay Şanlı yeniden Fenerbahçe'de! "Camiamıza hayırlı olsun"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Efsanemiz Tuncay Şanlı yeniden Fenerbahçe’de... Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlamıştır. Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacak.

Tunçay Şanlı yeniden Fenerbahçe'de! "Camiamıza hayırlı olsun"

"EFSANELERİMİZLE DEVAM EDECEĞİZ"

Tuncay Şanlı’nın katılımıyla, Futbol Akademimiz; kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Tuncay Şanlı’ya yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaşatmaya efsanelerimizle devam edeceğiz."

