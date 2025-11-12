Menü Kapat
Kenan Yıldız için sürpriz gelişme! Anlaşma sağlanamadı: Dünya devleri peşine düştü

Juventus ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Kenan Yıldız için kritik bir gelişme yaşandı. İtalya medyasında çıkan haberlere göre; Milli futbolcu, İtalya ekibiyle anlaşma sağlayamadı ve görüşmeler durma noktasına geldi. Sözleşme görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması halinde Avrupa'nın dev kulüplerinin Kenan için devreye gireceği aktarıldı.

A Milli Takım'ın ve 'un başarılı futbolcularından hakkında İtalyan basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; uzun süredir sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunan Kenan Yıldız, Juventus ile anlaşma sağlayamadı. Haberde, anlaşmanın tamamlanması için kulübün en büyük hissedarı John Elkann'ın onayının önemli olduğu ve henüz bu onayın verilmediği belirtildi.

GÖRÜŞMELER DURDU

İtalyan basınında, Kenan Yıldız'ın Juventus'taki geleceğinin tehlike altına girdiği ve görüşmelerin şimdilik durduğu aktarıldı. Kenan Yıldız'ın Juventus'tan Jonathan David'in kazandığı maaşı talep ettiği ve taraflar arasında yaklaşık 1 milyon Euro'luk bir fark var.

DEV KULÜPLER SIRADA BEKLİYOR

Sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz ilerlemesinin ardından Avrupa'nın önemli kulüpleri Kenan Yıldız için devreye girebilir. Geçtiğimiz yaz 'nin oyuncu için bir teklifi olduğu hatırlatılırken ve Arsenal'in de listesinde yer aldığı söylendi.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon 14 resmi maçta mücadele eden milli oyuncu, 3 gol ve 4 asistle oynadı.

