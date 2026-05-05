Futbolda tartışmaları büyük ölçüde azaltacak teknoloji odaklı gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı tarafından atılan adım, kulüplerden destek gördü. Adalı’nın Kulüpler Birliği'ne yazdığı yazıda çipli top teknolojisinin Türkiye’de uygulanması teklifi yer aldı.

HABERİN ÖZETİ Türk futbolunda "Çipli" devrim! Beşiktaş istedi, kulüpler onayladı Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın Kulüpler Birliği'ne çipli top teknolojisinin Türkiye'de uygulanması teklifi destek buldu ve bu sistemin Türkiye'de yaygınlaşması için TFF'ye başvurulması kararlaştırıldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Kulüpler Birliği'ne çipli top teknolojisinin Türkiye'de uygulanması teklifinde bulundu. Kulüpler Birliği Vakfı, bu öneriye destek vererek TFF'ye başvuru yapılması için harekete geçti. Çipli top sisteminde, topun içindeki sensör pas veren oyuncunun topa ilk temas anını tespit ederek VAR merkezine gönderiyor ve yapay zeka ile ofsayt durumu belirleniyor. Bu sistem aynı zamanda topun ele değip değmediğini ve çizgiyi geçip geçmediğini de tespit edebiliyor. Çipli top sistemi daha önce 2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kullanıldı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kulüpler Birliği Vakfı, Adalı’nın önerdiği sisteme destek verdi ve TFF'ye başvuru yapılması için harekete geçti.

ÇİPLİ TOP SİSTEMİ NEDİR?

Çipli top sisteminde; topun içindeki sensör, pas veren oyuncunun topa ilk temas anını tespit edip VAR (Video Yardımcı Hakem) merkezine gönderiyor. Yapay zeka ofsayt olup olmadığını bildiriyor. Topun ele değip değmediği, meşin yuvarlağın çizgiyi geçip geçmediği de sensörlerden gelen sinyalle sonuç veriyor.

Çipli top sistemi, şu ana kadar 2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kullanıldı.