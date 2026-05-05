Türk futbolunda "Çipli" devrim! Beşiktaş istedi, kulüpler onayladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Futbolda tartışmaları büyük ölçüde azaltacak teknoloji odaklı gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı tarafından atılan adım, kulüplerden destek gördü. Adalı’nın Kulüpler Birliği'ne yazdığı yazıda çipli top teknolojisinin Türkiye’de uygulanması teklifi yer aldı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kulüpler Birliği Vakfı, Adalı’nın önerdiği sisteme destek verdi ve TFF'ye başvuru yapılması için harekete geçti.
Çipli top sisteminde; topun içindeki sensör, pas veren oyuncunun topa ilk temas anını tespit edip VAR (Video Yardımcı Hakem) merkezine gönderiyor. Yapay zeka ofsayt olup olmadığını bildiriyor. Topun ele değip değmediği, meşin yuvarlağın çizgiyi geçip geçmediği de sensörlerden gelen sinyalle sonuç veriyor.
Çipli top sistemi, şu ana kadar 2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kullanıldı.