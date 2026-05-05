Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Türk futbolunda "Çipli" devrim! Beşiktaş istedi, kulüpler onayladı

Türk futbolunda çığır açacak yeni bir teknoloji hamlesi gündemde. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Kulüpler Birliği'ne gönderdiği yazıda “çipli top” uygulaması teklifinde bulundu. Kulüplerin büyük bölümü bu teklife destek olurken, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yapılacağı konuşuluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Türk futbolunda
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 09:51

Futbolda tartışmaları büyük ölçüde azaltacak teknoloji odaklı gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı tarafından atılan adım, kulüplerden destek gördü. Adalı’nın 'ne yazdığı yazıda çipli top teknolojisinin Türkiye’de uygulanması teklifi yer aldı.

HABERİN ÖZETİ

Türk futbolunda "Çipli" devrim! Beşiktaş istedi, kulüpler onayladı

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın Kulüpler Birliği'ne çipli top teknolojisinin Türkiye'de uygulanması teklifi destek buldu ve bu sistemin Türkiye'de yaygınlaşması için TFF'ye başvurulması kararlaştırıldı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Kulüpler Birliği'ne çipli top teknolojisinin Türkiye'de uygulanması teklifinde bulundu.
Kulüpler Birliği Vakfı, bu öneriye destek vererek TFF'ye başvuru yapılması için harekete geçti.
Çipli top sisteminde, topun içindeki sensör pas veren oyuncunun topa ilk temas anını tespit ederek VAR merkezine gönderiyor ve yapay zeka ile ofsayt durumu belirleniyor.
Bu sistem aynı zamanda topun ele değip değmediğini ve çizgiyi geçip geçmediğini de tespit edebiliyor.
Çipli top sistemi daha önce 2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kullanıldı.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Türk futbolunda "Çipli" devrim! Beşiktaş istedi, kulüpler onayladı

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kulüpler Birliği Vakfı, Adalı’nın önerdiği sisteme destek verdi ve TFF'ye başvuru yapılması için harekete geçti.

Türk futbolunda "Çipli" devrim! Beşiktaş istedi, kulüpler onayladı

ÇİPLİ TOP SİSTEMİ NEDİR?

Çipli top sisteminde; topun içindeki sensör, pas veren oyuncunun topa ilk temas anını tespit edip (Video Yardımcı Hakem) merkezine gönderiyor. Yapay zeka olup olmadığını bildiriyor. Topun ele değip değmediği, meşin yuvarlağın çizgiyi geçip geçmediği de sensörlerden gelen sinyalle sonuç veriyor.

Çipli top sistemi, şu ana kadar 2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kullanıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'a Rashica'dan kötü haber! Sakatlığıyla ilgili açıklama geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da defans sil baştan! Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in yerine Virgil Van Dijk geliyor: Transferi Dursun Özbek bitirecek
ETİKETLER
#var
#kulüpler birliği
#ofsayt
#Futbol Teknolojisi
#Çipli Top
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.