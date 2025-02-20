Türk Hava Yolları, Avrupa'da yarı final biletini aldı!

Temsilcimiz Türk Hava Yolları, CEV Kupası çeyrek final rövanşında, BKS Bostik Bielsko-Biala'yı 3-0'ın ardından altın sette de mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanşında temsilcimiz Türk Hava Yolları, konuk ettiği Polonya'nın BKS Bostik takımını 3-0 biten karşılaşmada altın setle yenerek yarı finale yükseldi.

Turun ilk karşılaşmasını 3-1 kaybeden Türk Hava Yolları, Polonya temsilcisini rövanşta 25-19, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0, altın sette de 15-7 yenerek adını son dört takım arasına yazdırdı.

Türk Hava Yolları'nın yarı finaldeki rakibi İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara oldu.

Setler: 25-19, 25-15, 25-20, 15-7