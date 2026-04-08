Türk Telekom; EuroCup yarı final üçüncü maçında, Fransa ekibi Cosea JL Bourg'a 94-78 yenildi. Bu skorla birlikte seriyi 2-1 kazanan ve finale yükselen JL Bourg, diğer temsilcimiz Beşiktaş Gain'in rakibi oldu. Son olarak da BJK Gain ile Cosea JL Bourg arasındaki final serisinin ilk maçı, 22 Nisan'da oynanacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Türk Telekom Avrupa'da havlu attı: Beşiktaş Gain'e EuroCup finalinde Fransız rakip! Türk Telekom, EuroCup yarı final üçüncü maçında Cosea JL Bourg'a 94-78 yenilerek seriyi 2-1 kaybetti ve finale yükselemeyerek elendi. Bu sonuçla birlikte Cosea JL Bourg, diğer temsilcimiz Beşiktaş Gain'in EuroCup finalindeki rakibi oldu. Türk Telekom, EuroCup yarı final üçüncü maçında Cosea JL Bourg'a 94-78 mağlup oldu. Bu skorla Cosea JL Bourg seriyi 2-1 kazanarak finale yükseldi. Cosea JL Bourg, EuroCup finalinde Beşiktaş Gain'in rakibi oldu. EuroCup final serisinin ilk maçı 22 Nisan'da oynanacak.

https://x.com/TT_Basketbol/status/2041963594733019137?s=20

Salon: Ekinox

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Carlos Cortes (İspanya), Josip Radojkovic (Hırvatistan).

Cosea JL Bourg: Mcghee 13, Gach 21, Lindo 9, Kokila 7, Mokoka 15, Mitchell 6, Moulare 9, Mcdowell-White 6, Agee 8, Kane.

Türk Telekom: Devoe 9, Trifunovic 3, Simonovic 5, Doğuş Özdemiroğlu 5, Bankston 8, Smith 18, Allman 7, Alexander 10, Usher 13, Berkan Durmaz.

1. Periyot: 26-16

Devre: 43-39

3. Periyot: 68-59