Türk Telekom Avrupa'da havlu attı: Beşiktaş Gain'e EuroCup finalinde Fransız rakip!

Türk Telekom; EuroCup yarı final üçüncü maçında, Fransa ekibi Cosea JL Bourg'a 94-78 yenildi. Bu skorla birlikte seriyi 2-1 kazanan ve finale yükselen JL Bourg, diğer temsilcimiz Beşiktaş Gain'in rakibi oldu. Son olarak da BJK Gain ile Cosea JL Bourg arasındaki final serisinin ilk maçı, 22 Nisan'da oynanacak.
Salon: Ekinox
Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Carlos Cortes (İspanya), Josip Radojkovic (Hırvatistan).
Cosea JL Bourg: Mcghee 13, Gach 21, Lindo 9, Kokila 7, Mokoka 15, Mitchell 6, Moulare 9, Mcdowell-White 6, Agee 8, Kane.
Türk Telekom: Devoe 9, Trifunovic 3, Simonovic 5, Doğuş Özdemiroğlu 5, Bankston 8, Smith 18, Allman 7, Alexander 10, Usher 13, Berkan Durmaz.
1. Periyot: 26-16
Devre: 43-39
3. Periyot: 68-59