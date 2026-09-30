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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 21:17

Türkiye, Belçika maçı hazırlıklarına devam etti! 2 yeni oyuncu antrenmana katıldı

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta üçüncü maçında cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek de A takımın antrenmanına katıldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Türkiye, Belçika maçı hazırlıklarına devam etti! 2 yeni oyuncu antrenmana katıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 21:17

'nde gözler 3. hafta maçlarına çevrildi. Organizasyonda A Ligi'nde 1. Grup'ta mücadele eden , üçüncü maçında cuma günü deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye, Belçika maçı hazırlıklarına devam etti! 2 yeni oyuncu antrenmana katıldı

Grupta oynadığı ilk maçta Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, ikinci maçta ise Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup olan A Milli Takım, Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Türkiye, Belçika maçı hazırlıklarına devam etti! 2 yeni oyuncu antrenmana katıldı

Türkiye Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, salonda başlayan idmanda futbolcular daha sonra sahaya geçti. Sahada ısınmanın ardından pas, taktik ve duran top çalışmaları yapıldı.

Türkiye, Belçika maçı hazırlıklarına devam etti! 2 yeni oyuncu antrenmana katıldı

2 YENİ OYUNCU ANTRENMANA KATILDI

Öte yandan dünkü antrenmanda yer almayan Emirhan Topçu bugün takımla çalıştı. Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek de A takımın antrenmanına katıldı.

A Milli Takım'ın yaptığı çalışmayı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Şahin, Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Temel Bozbağ ve Muhammet Akçay, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de izledi.

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ETİKETLER
#Belçika
#Türkiye
#Futbol
#türkiye futbol federasyonu
#UEFA Uluslar Ligi
#Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Tesisleri
#Spor
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