Türkiye, Belçika maçı hazırlıklarına devam etti! 2 yeni oyuncu antrenmana katıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde gözler 3. hafta maçlarına çevrildi. Organizasyonda A Ligi'nde 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, üçüncü maçında cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Grupta oynadığı ilk maçta Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, ikinci maçta ise Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup olan A Milli Takım, Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, salonda başlayan idmanda futbolcular daha sonra sahaya geçti. Sahada ısınmanın ardından pas, taktik ve duran top çalışmaları yapıldı.

2 YENİ OYUNCU ANTRENMANA KATILDI

Öte yandan dünkü antrenmanda yer almayan Emirhan Topçu bugün takımla çalıştı. Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek de A takımın antrenmanına katıldı.

A Milli Takım'ın yaptığı çalışmayı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Şahin, Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Temel Bozbağ ve Muhammet Akçay, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de izledi.