Türkiye, Belçika maçı için İzmir'e geldi

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, 5. hafta maçında yarın saat 20.00'de İzmir'de, Gürsel Aksel Stadı'nda Belçika ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, Belçika mücadelesinin hazırlıklarını bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamladı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, çalışma öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın ile kısa süre görüştü.

Öte yandan A Milli Takım'da Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

MİLLİLER, İZMİR'E ULAŞTI

Belçika karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, mücadelenin oynanacağı İzmir'e geldi.

İstanbul'dan hareket eden milli kafile, saat 16.30 sıralarında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ulaştı. Havalimanında toplanan bir grup taraftarın destek verdiği milli takım, daha sonra konaklayacağı otele geçti.