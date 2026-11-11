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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 18:18

Türkiye, Belçika maçı için İzmir'e geldi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında yarın İzmir'de Belçika'yı konuk edecek A Milli Takım, hazırlıklarını bugün yaptığı son antrenmanla tamamladı. Ay-yıldızlılar, son antrenmanın ardından maçın oynanacağı İzmir'e geldi.

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Editor
 Yasin Aşan
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Türkiye, Belçika maçı için İzmir'e geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 18:18

'nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden , 5. hafta maçında yarın saat 20.00'de 'de, Gürsel Aksel Stadı'nda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, Belçika mücadelesinin hazırlıklarını bugün (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamladı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, çalışma öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın ile kısa süre görüştü.

Türkiye, Belçika maçı için İzmir'e geldi

Öte yandan A Milli Takım'da Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Türkiye, Belçika maçı için İzmir'e geldi

MİLLİLER, İZMİR'E ULAŞTI

Belçika karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, mücadelenin oynanacağı İzmir'e geldi.

Türkiye, Belçika maçı için İzmir'e geldi

İstanbul'dan hareket eden milli kafile, saat 16.30 sıralarında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ulaştı. Havalimanında toplanan bir grup taraftarın destek verdiği milli takım, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

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