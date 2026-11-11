Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmalarının ardından PFDK'ya sevk edilen kulüpleri resmi olarak duyurdu.

9 KULÜP PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Yapılan açıklamaya göre ligde mücadele eden 9 kulüp; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle disipline gönderildi.

TFF tarafından açıklanan sevk raporlarının detayları şu şekilde: