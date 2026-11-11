Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

Trendyol Süper Lig’de 11. hafta maçlarının ardından TFF Hukuk Müşavirliği, disiplin sevk raporlarını açıkladı. Aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da bulunduğu 9 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
Yapılan açıklamaya göre ligde mücadele eden 9 kulüp; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle disipline gönderildi.
TFF tarafından açıklanan sevk raporlarının detayları şu şekilde:
Gaziantep FK: 06.11.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmiştir.
Samsunspor: 07.11.2026 tarihinde oynanan Samsunspor - Konyaspor müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmiştir.
Galatasaray: 07.11.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmiştir.
Amed Sportif Faaliyetler: 07.11.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmiştir.
Göztepe: 07.11.2026 tarihinde oynanan Göztepe - İstanbul Başakşehir müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmiştir.
Erzurumspor FK: 08.11.2026 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmiştir.
Çorum FK: 08.11.2026 tarihinde oynanan Çorum FK - Fenerbahçe müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edilmiştir.
Fenerbahçe: 08.11.2026 tarihinde oynanan Çorum FK - Fenerbahçe müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmiştir.
Trabzonspor: 08.11.2026 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmiştir.