Spor
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Türkiye Dünya Kupası’nda! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devletin zirvesinden "Bizim Çocuklar"a tebrik yağdı!

A Milli Futbol Takımı, play-off finalinde Kosova'yı devirerek 2026 Dünya Kupası biletini kaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 yıl sonra gelen bu büyük başarıyı kutlayarak, "Ay yıldızlı bayrağımızı bu en büyük sahnede dalgalandıracak sporcularımızı alınlarından öpüyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da tebrik mesajları geldi.

GİRİŞ:
01.04.2026
saat ikonu 00:20
GÜNCELLEME:
01.04.2026
saat ikonu 00:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan 'nı kutladı.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devletin zirvesi, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı 24 yıl sonra Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazandığı için tebrik etti ve grup maçlarında başarılar diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milli takımın gösterdiği azim, mücadele ve inancın millete gurur ve sevinç yaşattığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılması nedeniyle büyük gurur duyduğunu ifade etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, takımın 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesinden dolayı duyduğu sevinci dile getirdi ve başarılar diledi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "24 YIL SONRA AYNI GURUR"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar'ı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

şunları kaydetti:

"Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Milli Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD'ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum. Bizim Çocuklar'ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır. Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: YOLUN SONU FİNAL OLSUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Harikasınız bizim çocuklar. 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek, Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanan ve milletimize büyük bir sevinç yaşatan A Milli Futbol Takımı'mızı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şampiyonada millilerimize başarılar diliyorum. Yolun sonu final olsun."

KURTULMUŞ VE DURAN: "MİLLETİMİZE BÜYÜK GURUR YAŞATTINIZ"

TBMM Başkanı , 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Sahada gösterdiğiniz azim, mücadele ve inanç milletimize büyük bir gurur ve sevinç yaşattı. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Tebrikler Bizim Çocuklar. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bizleri gururlandırmaya, ay yıldızlı bayrağımızı daha nice zaferlerle dalgalandırmaya devam edeceğinize inancımız tam. Yolunuz açık, zaferleriniz daim olsun."

BAKAN BAK’TAN 2026 VURGUSU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Eleme maçlarında üstün performans sergileyerek bizleri gururlandıran Bizim Çocuklar’a 24 yıl aradan sonra mücadele edeceğimiz 2026 Dünya Kupası’nda başarılar diliyorum. A Milli Futbol Takımımızın halkımızı sevindirecek sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

Bakan Bak ayrıca yaptığı başka bir paylaşımda yapay zeka ile hazırlanmış A Millilerin görüntülerine de yer verdi. Görüntülerde bir uçak ekibi olarak gösterilen A Milli Futbol Takımı'nın Türk halkını Dünya Kupası'na götürdüğü görüntülere yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kosova Türkiye maçı öncesi havai fişek şoku: Milli takımımıza 'Gürültülü' karşılama!
Dünya Kupası Türkiye’nin rakipleri kimler, hangi ülkeler? Türkiye, Dünya Kupası’nda hangi grupta mücadele edecek?
Türkiye Kosova'daki tarihi gecede kazandı ve 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldı!
