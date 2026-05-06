Formula 1 heyecanı, yıllar sonra yeniden Türkiye'de yaşanacak. Türkiye Grand Prix'si, 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca Formula 1'in takviminde yer alacak. İstanbul Park, 2005-2011 ve 2020-2021 yıllarında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı.

HABERİN ÖZETİ Türkiye GP bu sezon düzenlenecek mi? FIA Başkanı'ndan flaş açıklama Formula 1 heyecanı, Türkiye Grand Prix'sinin 2027'den itibaren 5 yıl boyunca takvimde yer alacak olmasıyla Türkiye'de yeniden yaşanacak ve FIA Başkanı, Bahreyn ve Suudi Arabistan etapları düzenlenemezse Türkiye'nin bu sezonki takvime dahil edilebileceğini belirtti. Türkiye Grand Prix'si, 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca Formula 1 takviminde yer alacak. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Bahreyn ve Suudi Arabistan etaplarının düzenlenememesi halinde Türkiye Grand Prix'sinin bu sezonki takvime dahil edilebileceğini söyledi. Ben Sulayem, homologasyon ve diğer gereksinimler tamamlanırsa Türkiye'nin bu yıl takvime alınabileceğini belirtti. Orta Doğu'da yaşananlara değinen Ben Sulayem, güvenlik endişeleri nedeniyle yarışların yapılamaması durumunda bölgeye gidilmeyeceğini ifade etti.

FORMULA 1 BU SENE TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

2027 yılından itibaren Formula 1 takvimine dahil olacak Türkiye GP ile ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Bahreyn ve Suudi Arabistan etaplarının düzenlenememesi halinde Türkiye Grand Prix'sinin bu sezonki Formula 1 takvimine dahil edilebileceğini söyledi.

Ben Sulayem, medya mensuplarına açıklamasında, Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki etapların takvime yeniden dahil edilememe ihtimaline ilişkin "Katar'daki yarış için bir haftalık erteleme yapıp takvimi ileri kaydırabiliriz. Bu olmazsa homologasyon ve diğer gereksinimler tamamlanırsa belki bu yıl Türkiye'yi takvime alabiliriz. Lojistik açıdan en iyi senaryo için organizatörlerle istişare halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da yaşananlara da değinen Ben Sulayem, "Burada motor sporlarından daha büyük bir sorun var. İnsan hayatı her zaman önceliklidir. Umarım yakında biter, normale döneriz ve bu stresle yaşamak zorunda kalmayız. Allah korusun, ekim veya kasım ayına kadar devam ederse o zaman kesinlikle oraya gitmeyeceğiz çünkü güvenlik her şeyden önce gelir." diye konuştu.