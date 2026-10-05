Türkiye, İtalya deplasmanında puan arıyor! Montella’dan 3 değişiklik birden: İşte dev maçın muhtemel 11'leri

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda İtalya’nın konuğu oluyor. Gruba oldukça kötü bir başlangıç yapan ve sırasıyla Fransa’ya 1-0, İtalya’ya 4-1 ve Belçika’ya 3-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu kez İtalya deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek kötü gidişata dur demek istiyor.

Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşma TSİ 21.45’te başlayacak ve canlı yayınla ATV ekranlarından sporseverlerle buluşacak. Mücadelede Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak’ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenirken, dördüncü hakemlik görevini ise Karol Arys yapacak.

MİLLİ TAKIMDA KRİTİK EKSİKLER: ARDA VE BARIŞ ALPER CEZALI

Belçika mücadelesinde gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz, İtalya karşısında görev yapamayacak. İzin alarak kamptan ayrılan iki yıldızın yanı sıra, daha önce ayak parmağındaki ağrılar nedeniyle kadrodan çıkarılan Orkun Kökçü de bu maçta forma giyemeyen isimler arasında yer alıyor.

Savunma hattında da sakatlık alarmı verildi. Dizindeki ağrı sebebiyle son antrenmanda şikayetleri nükseden Emirhan Topçu, çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

MONTELLA’DAN İLK 11’DE 3 DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Belçika maçının ilk 11’ine kıyasla kadroda 3 zorunlu ve taktiksel değişikliğe gitmeyi planlıyor. Cezalı Arda Güler’in yokluğunda Yunus Akgün’e, Barış Alper Yılmaz’ın yerine ise Deniz Gül’e şans vermesi beklenen İtalyan teknik adamın, orta sahada da Bartuğ Elmaz’ın yerine Salih Özcan’ı sahaya süreceği öğrenildi.

İTALYA İLE 18. RANDEVU

Türkiye ile İtalya, futbol tarihinde bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Bu kulvarda rakibine karşı henüz galibiyeti bulunmayan ay-yıldızlılar, oynanan 17 maçta 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. İtalya filelerine 11 gol bırakan millilerimiz, kalesinde ise 33 gol gördü.

MONTELLA İLE 40. MAÇ

A Milli Takım’ın başında bugüne kadar 30’u resmi, 9’u özel olmak üzere toplam 39 karşılaşmaya çıkan Vincenzo Montella, İtalya karşısında ay-yıldızlı kulübedeki 40. sınavını verecek. İtalyan çalıştırıcı yönetiminde milliler, 21 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti.

A Milliler genel toplamda ise tarihi boyunca 368'i resmi, 289'u özel olmak üzere 657 maça çıktı. Bu müsabakalarda 1’i hükmen olmak üzere 260 galibiyet, 246 mağlubiyet ve 151 beraberlik alan Türkiye, attığı 907 gole karşılık kalesinde 940 gol gördü.

SON 6 MAÇTA TEK GALİBİYET

Son dönemde form grafiğinde düşüş yaşayan millilerimiz, çıktığı son 6 karşılaşmanın 5'inden mağlubiyetle ayrılırken sadece 1 kez kazanabildi. Avustralya (2-0), Paraguay (1-0), Fransa (1-0), İtalya (4-1) ve Belçika (3-0) karşısında sahadan yenilgiyle ayrılan milliler, bu süreçteki tek galibiyetini ABD’yi 3-2 mağlup ederek aldı.

Gruptaki mücadelesini Kasım ayında deplasmanda oynayacağı Fransa ve İzmir’deki Belçika maçlarıyla tamamlayacak olan ay-yıldızlı ekibin İtalya karşısındaki muhtemel kadroları ise şöyle:

MUHTEMEL 11'LER

İTALYA: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Frattesi, Vergara, Esposito, Kean

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Kerem, Salih, Yunus, İsmail, Oğuz, Deniz