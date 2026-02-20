Türkiye Kupası'nda final zamanı: Fenerbahçe Beko Türk Telekom'u mağlup etti!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası yarı finalinde Türk Telekom'u 86-78 mağlup etti. Diğer tarafta da Beşiktaş Gain'in Anadolu Efes'i kupa dışına ittiği maçların ardından, finalin adı Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Gain oldu.

https://x.com/FBBasketbol/status/2024937398233170146?s=20

Çeyrek Skorları:

1.Çeyrek: 11-20

2.Çeyrek: 23-22

3. Çeyrek: 26-14

4. Çeyrek: 26-22

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu

Fenerbahçe Beko: Baldwin 17, Boston 2, Tarık Biberovic 8, Jantunen 11, Birch 2, Bacot, James Metecan Birsen 3, Horton-Tucker 29, De Colo 6, Onuralp Bitim 8, Melih Mahmutoğlu.

Türk Telekom: Ata Kahraman, Trifunovic 10, Simonovic 11, Doğuş Özdemiroğlu 9, Bankston 8, Allman 11, Berkan Durmaz, Alexander 9, Usher 8, Smith 12.

1. Periyot: 11-20

Devre: 34-42

3. Periyot: 60-56

Beş faulle çıkanlar: 39.14 Doğuş Özdemiroğlu, 39.37 Berkan Durmaz (Türk Telekom).