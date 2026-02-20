Menü Kapat
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Türkiye Kupası'nda final zamanı: Fenerbahçe Beko Türk Telekom'u mağlup etti!

Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom karşılaştı. Sarı lacivertliler, zorlu maçtan zaferle ayrıldı ve finalde Beşiktaş Gain'in rakibi oldu.

Türkiye Kupası'nda final zamanı: Fenerbahçe Beko Türk Telekom'u mağlup etti!
Burak Ayaydın
20.02.2026
20.02.2026
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası yarı finalinde Türk Telekom'u 86-78 mağlup etti. Diğer tarafta da Beşiktaş Gain'in Anadolu Efes'i kupa dışına ittiği maçların ardından, finalin adı Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Gain oldu.

https://x.com/FBBasketbol/status/2024937398233170146?s=20

Çeyrek Skorları:
1.Çeyrek: 11-20
2.Çeyrek: 23-22
3. Çeyrek: 26-14
4. Çeyrek: 26-22

Türkiye Kupası'nda final zamanı: Fenerbahçe Beko Türk Telekom'u mağlup etti!

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu

Fenerbahçe Beko: Baldwin 17, Boston 2, Tarık Biberovic 8, Jantunen 11, Birch 2, Bacot, James Metecan Birsen 3, Horton-Tucker 29, De Colo 6, Onuralp Bitim 8, Melih Mahmutoğlu.

Türk Telekom: Ata Kahraman, Trifunovic 10, Simonovic 11, Doğuş Özdemiroğlu 9, Bankston 8, Allman 11, Berkan Durmaz, Alexander 9, Usher 8, Smith 12.

1. Periyot: 11-20

Devre: 34-42

3. Periyot: 60-56

Beş faulle çıkanlar: 39.14 Doğuş Özdemiroğlu, 39.37 Berkan Durmaz (Türk Telekom).

Türkiye Kupası'nda final zamanı: Fenerbahçe Beko Türk Telekom'u mağlup etti!
Sıkça Sorulan Sorular

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Heyecanla beklenen müsabaka, 22 Şubat Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
#Spor
#Spor
