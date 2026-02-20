Türkiye Kupası'nda final zamanı: Fenerbahçe Beko Türk Telekom'u mağlup etti!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası yarı finalinde Türk Telekom'u 86-78 mağlup etti. Diğer tarafta da Beşiktaş Gain'in Anadolu Efes'i kupa dışına ittiği maçların ardından, finalin adı Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Gain oldu.
https://x.com/FBBasketbol/status/2024937398233170146?s=20
Çeyrek Skorları:
1.Çeyrek: 11-20
2.Çeyrek: 23-22
3. Çeyrek: 26-14
4. Çeyrek: 26-22
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu
Fenerbahçe Beko: Baldwin 17, Boston 2, Tarık Biberovic 8, Jantunen 11, Birch 2, Bacot, James Metecan Birsen 3, Horton-Tucker 29, De Colo 6, Onuralp Bitim 8, Melih Mahmutoğlu.
Türk Telekom: Ata Kahraman, Trifunovic 10, Simonovic 11, Doğuş Özdemiroğlu 9, Bankston 8, Allman 11, Berkan Durmaz, Alexander 9, Usher 8, Smith 12.
1. Periyot: 11-20
Devre: 34-42
3. Periyot: 60-56
Beş faulle çıkanlar: 39.14 Doğuş Özdemiroğlu, 39.37 Berkan Durmaz (Türk Telekom).