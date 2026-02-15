Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 207 sayılık maç!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde, Mersinspor ile Aliağa Petkimspor karşılaştı. İki kez uzatmaya giden maçta, toplam 207 sayı atıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 207 sayılık maç!
Burak Ayaydın
15.02.2026
15.02.2026
Mersinspor, Süper Ligi mücadelesinde Aliağa Petkimspor'u 104-103 mağlup etti. Normal süresi 82-82, ilk uzatması 95-95 berabere biten maçta; ikinci uzatmayla birlikte Mersinspor galip geldi.

https://x.com/mersin_msk/status/2023055342955864353?s=20

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız.

Mersinspor: Cowan 18, Cruz 15, Ergi Tırpancı 2, White 26, Enoch 4, Olaseni 23, Kartal Özmızrak 8, March 4, Leon Apaydın 2, Chassang 2.

Aliağa Petkimspor: Whittaker 24, Efianayi 24, Blumbergs 5, Mustafa Kurtuldum 8, Sajus 14, Franke 22, Troy Selim Şav 4, Floyd 2, Boran Güler.

1. Periyot: 27-19

Devre: 50-43

3. Periyot: 62-73

Normal süre: 82-82

İlk uzatma: 95-95

https://x.com/Petkimspor/status/2023050691946688769?s=20

#Basketbol
#Spor
