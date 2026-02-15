Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 207 sayılık maç!

Kategoriler
Mersinspor, Basketbol Süper Ligi mücadelesinde Aliağa Petkimspor'u 104-103 mağlup etti. Normal süresi 82-82, ilk uzatması 95-95 berabere biten maçta; ikinci uzatmayla birlikte Mersinspor galip geldi.
https://x.com/mersin_msk/status/2023055342955864353?s=20
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız.
Mersinspor: Cowan 18, Cruz 15, Ergi Tırpancı 2, White 26, Enoch 4, Olaseni 23, Kartal Özmızrak 8, March 4, Leon Apaydın 2, Chassang 2.
Aliağa Petkimspor: Whittaker 24, Efianayi 24, Blumbergs 5, Mustafa Kurtuldum 8, Sajus 14, Franke 22, Troy Selim Şav 4, Floyd 2, Boran Güler.
1. Periyot: 27-19
Devre: 50-43
3. Periyot: 62-73
Normal süre: 82-82
İlk uzatma: 95-95
https://x.com/Petkimspor/status/2023050691946688769?s=20