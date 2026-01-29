Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Türkiye'nin ülke puanı yükseldi! Galatasaray'dan ülke puanına kritik katkı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig aşamasının sona ermesiyle UEFA'da ülke puanları da güncellendi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 20. sırada tamamlamasıyla birlikte Türkiye'nin ülke puanı da yükseldi. İşte ülke puanı sıralamasında son durum ve Türkiye'nin puanı!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye'nin ülke puanı yükseldi! Galatasaray'dan ülke puanına kritik katkı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 10:40

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının heyecanı sona erdi. 16, 17 ve 18 Eylül'de oynanan ilk hafta maçlarıyla başlayan "Devler Ligi"nde lig aşamasının heyecanı dün akşam oynanan 8. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Cimbom bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, topladığı 10 puanla lig aşamasını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırdı.

Türkiye'nin ülke puanı yükseldi! Galatasaray'dan ülke puanına kritik katkı

TÜRKİYE'NİN ÜLKE PUANI YÜKSELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte UEFA ülke puanlarında da güncelleme yaşandı.

Galatasaray'ın "Devler Ligi"ni 20. sırada tamamlamasıyla Türkiye'nin ülke puanı 0.25 artış gösterdi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunu geçip adını son 16 takım arasına yazdırması halinde ülke puanı da artacak.

Türkiye'nin ülke puanı yükseldi! Galatasaray'dan ülke puanına kritik katkı

UEFA ülke puan durumunda sıralama ve Türkiye'nin konumu şu şekilde:

• İngiltere - 109.602
• İtalya - 94.731
• İspanya - 89.046
• Almanya - 85759
• Fransa - 77.105
• Hollanda - 66.429
• Portekiz - 66.316
• Belçika - 59.650
• Türkiye - 48.575
• Çekya - 46.275
• Yunanistan - 45.462
• Polonya - 44.625

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşte Şampiyonlar Ligi'nden elenenler ve turlayanlar!
Galatasaray'ın Avrupa rotası çizildi! Cimbom'un Şampiyonlar Ligi Play-Off rakibi belli oluyor: İşte kura çekimi tarihi!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.