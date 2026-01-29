Türkiye'nin ülke puanı yükseldi! Galatasaray'dan ülke puanına kritik katkı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının heyecanı sona erdi. 16, 17 ve 18 Eylül'de oynanan ilk hafta maçlarıyla başlayan "Devler Ligi"nde lig aşamasının heyecanı dün akşam oynanan 8. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Cimbom bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, topladığı 10 puanla lig aşamasını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırdı.

TÜRKİYE'NİN ÜLKE PUANI YÜKSELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte UEFA ülke puanlarında da güncelleme yaşandı.

Galatasaray'ın "Devler Ligi"ni 20. sırada tamamlamasıyla Türkiye'nin ülke puanı 0.25 artış gösterdi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunu geçip adını son 16 takım arasına yazdırması halinde ülke puanı da artacak.

UEFA ülke puan durumunda sıralama ve Türkiye'nin konumu şu şekilde:

• İngiltere - 109.602

• İtalya - 94.731

• İspanya - 89.046

• Almanya - 85759

• Fransa - 77.105

• Hollanda - 66.429

• Portekiz - 66.316

• Belçika - 59.650

• Türkiye - 48.575

• Çekya - 46.275

• Yunanistan - 45.462

• Polonya - 44.625