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UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme turunda ilk maçlar tamamlandı! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
12 Temmuz 2024 00:31 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 00:34
UEFA Avrupa Ligi&#039;nde ön eleme turunda ilk maçlar tamamlandı! 

UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu karşılaşmaları oynanan 6 mücadeleyle başladı.

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunun ilk ayak maçları, bugün oynanan 6 karşılaşmayla sona erdi.

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli ikinci turnuvasının 1. eleme turunda bugün 6 maç yapıldı.

Trabzonspor'un rakibinin belirleneceği Ruzomberok-Tobol eşleşmesinde, Slovakya temsilcisi Ruzomberok, sahadan 5-2'lik bir galibiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme turunda ilk maçlar tamamlandı!  - 1. Resim

Rövanş karşılaşmalarının 18 Temmuz'da yapılacağı ilk ayakta alınan sonuçlar şöyle:

Ruzomberok-Tobol: 5-2

Elfsborg-Paphos: 3-0

Paksi-Cornivul Hunedoara: 0-4

Sheriff-Zira: 0-1

Botev Plovdiv-Maribor: 2-1

Wisla Krakow-Llapi: 2-0

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Kaynak: tgrthaber.com
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