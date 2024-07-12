UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme turunda ilk maçlar tamamlandı!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
12 Temmuz 2024 00:31 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 00:34
UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu karşılaşmaları oynanan 6 mücadeleyle başladı.
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunun ilk ayak maçları, bugün oynanan 6 karşılaşmayla sona erdi.
Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli ikinci turnuvasının 1. eleme turunda bugün 6 maç yapıldı.
Trabzonspor'un rakibinin belirleneceği Ruzomberok-Tobol eşleşmesinde, Slovakya temsilcisi Ruzomberok, sahadan 5-2'lik bir galibiyetle ayrıldı.
Rövanş karşılaşmalarının 18 Temmuz'da yapılacağı ilk ayakta alınan sonuçlar şöyle:
Ruzomberok-Tobol: 5-2
Elfsborg-Paphos: 3-0
Paksi-Cornivul Hunedoara: 0-4
Sheriff-Zira: 0-1
Botev Plovdiv-Maribor: 2-1
Wisla Krakow-Llapi: 2-0
Kaynak: tgrthaber.com