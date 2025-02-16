UEFA faturayı kesti: Fenerbahçe'ye 3 ceza

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber geldi. UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Midtjylland ile deplasmanda karşılaştığı mücadelede yaşananlar sebebiyle sarı lacivertli kulübe ceza yağdırdı.

3 AYRI BAŞLIKTA CEZA

Kurul, Fenerbahçe'ye, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 'Bir spor etkinliğine uygun olmayan bir mesajı yaymak' başlığı altında 10 bin Euro para ceza verdi. Ayrıca Fenerbahçe'ye sahaya yabancı madde atılmasından dolayı 10 bin 500 Euro ceza kesildi. Meşaleler yakılması nedeniyle ise 41 bin 500 Euro para cezası uygulandı.

Böylece Fenerbahçe'ye kesilen toplam cezanın tutarı 62 bin Euro oldu.