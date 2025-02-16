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 | Onur Kaya

UEFA faturayı kesti: Fenerbahçe'ye 3 ceza

UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki son maçı olan Midtjylland karşılaşmasında yaşanan olayların faturasını kesti. UEFA, temsilcimize 3 ayrı başlıktan ceza verdi.

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UEFA faturayı kesti: Fenerbahçe'ye 3 ceza
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 17:15

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber geldi. UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Midtjylland ile deplasmanda karşılaştığı mücadelede yaşananlar sebebiyle sarı lacivertli kulübe ceza yağdırdı.

3 AYRI BAŞLIKTA CEZA

Kurul, Fenerbahçe'ye, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 'Bir spor etkinliğine uygun olmayan bir mesajı yaymak' başlığı altında 10 bin Euro para ceza verdi. Ayrıca Fenerbahçe'ye sahaya yabancı madde atılmasından dolayı 10 bin 500 Euro ceza kesildi. Meşaleler yakılması nedeniyle ise 41 bin 500 Euro para cezası uygulandı.

Böylece Fenerbahçe'ye kesilen toplam cezanın tutarı 62 bin Euro oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

Midtjylland-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
enerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin son hafta maçında deplasmanda Midtjylland ile karşılaşmış, temsilcimiz sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak adını son 16 play-off turuna yazdırmıştı. Ev sahibi ekibin golleri 27. dakikada Ousmane Diao ve 86. dakikada Valdemar Byskov'dan, Fenerbahçe'nin golleri ise 39. dakikada Youssef En-Nesyri ve 47. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.
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ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#Fenerbahçe
#Spor
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