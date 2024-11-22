UEFA İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti!

22 Kasım 2024 20:24 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 20:25

UEFA Kıdemli Hakem Gelişim Müdürü Miguel Solis Vazquez ve UEFA Hakem Konvansiyonu Türkiye Sorumlusu Leonid Kaloshin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu İstanbul'da ziyaret etti.

Javier Macherano Lionel Messi'nin teknik direktörü olmak üzere!

Javier Macherano Lionel Messi'nin teknik direktörü olmak üzere!

Türkiye​ Futbol Federasyonun yaptığı açıklamaya göre Türkiye'deki hakemlik gelişimi noktasında değerlendirme yapmak için UEFA​ tarafından görevlendirilen Miguel Solis Vazquez ve Leonid Kaloshin, 20-22 Kasım tarihlerinde TFF​'nin Riva'daki tesislerinde hakemliğin farklı paydaşları ile görüşme gerçekleştirdi.

Vazquez ve Kaloshin, ziyaretin son gününde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.

Başkan Hacıosmanoğlu, Vazquez ve Kaloshin'e üzerinde isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.