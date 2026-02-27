Menü Kapat
TGRT Haber
 27.02.2026

Samsunspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Shkendija'yı eleyen temcilsimiz Samsunspor'un Son 16 Turu'nda rakibi belli oldu. Temsilcimiz, Rayo Vallecano ile eşleşti.

Samsunspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Samsunspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

RAKİP RAYO VALLECANO

Shkendija'yı eleyerek son 16 turuna çıkan temsilcimiz Samsunspor, Rayo Vallecano ile eşleşti.

Samsunspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmaları, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

Crystal Palace-AEK Larnaca

Sigma Olomouc-Mainz

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk

Samsunspor-Rayo Vallecano

