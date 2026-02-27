Samsunspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Kategoriler
UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Shkendija'yı eleyerek son 16 turuna çıkan temsilcimiz Samsunspor, Rayo Vallecano ile eşleşti.
Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmaları, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.
İŞTE TÜM EŞLEŞMELER
Crystal Palace-AEK Larnaca
Sigma Olomouc-Mainz
Lech Poznan-Shakhtar Donetsk
Samsunspor-Rayo Vallecano