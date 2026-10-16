UEFA Konferans Ligi'nde 1. haftanın sonuçları! İşte Konferans Ligi'nde ilk haftada alınan skorlar

UEFA Konferans Ligi'nde 1. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda ilk hafta maçları 15 Ekim tarihinde oynandı.

Konferans Ligi'nin ilk haftasında oynanan 18 maçta toplam 53 gol atıldı. 18 maçın 12'sini ev sahibi ekipler kazanırken 2 maçta da gülen taraf deplasman takımları oldu. Konferans Ligi'nin ikinci hafasında 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

TRABZONSPOR 3 PUANLA BAŞLADI

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, ilk hafta maçında deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, mücadeleyi 4-2'lik skorla kazanarak Konferans Ligi'ne galibiyetle ve 3 puanla başladı.

Konferans Ligi'nde ilk haftayı 3 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, organizasyonun 2. haftasında 22 Ekim Perşembe günü Trabzon'da İskoçya temsilcisi Hearts ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nin 1. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

• Gent - Aarhus: 1-0

• Panathinaikos - Borac: 2-1

• Lugano - Kızılyıldız: 3-2

• KuPS Kuopio - Trabzonspor: 2-4

• Universitatea Craiova - Getafe: 1-1

• Riga - Kairat: 1-1

• Hajduk Split - Ajax: 2-1

• CSKA Sofya - Monaco: 1-2

• Mjallby - Inter Escaldes: 2-0

• Egnatia - Midtjylland: 1-1

• Atalanta - Pafos: 3-1

• Freiburg - Jablonec: 3-2

• Kopenhag - Braga: 3-0

• Brighton - Kauno Zalgiris: 4-0

• Twente - Thun: 1-0

• Sint-Truidense - Iberia: 2-0

• Brann - Lincoln Red Imps: 2-1

• Hearts - Nordsjaelland: 1-1